Spansk legende forlænger

Mandag meddelte den japanske fodboldklub Vissel Kobe, at holdets spanske stjernespiller Andrés Iniesta ville komme med spændende nyt på et pressemøde tirsdag.

Forlydender gik på, at FC Barcelona-legenden ville annoncere sit karrierestop på sin 37 års fødselsdag. Men den elegante midtbanespiller gjorde det stik modsatte.

Spaniens finalehelt fra VM 2010 har forlænget sin aftale med den japanske klub frem til 2023. Det meddeler klubben på Twitter.

En længerevarende skadespause, kontraktudløb denne sommer og hans i fodboldsammenhæng fremskredne alder fik ellers mange til at gætte på, at det var et farvel til den aktive karriere, Iniesta havde i tankerne.

Det blev det ikke. Tværtimod.

Han har hidtil spillet 77 kampe, scoret 16 mål og lagt op til yderligere 18 i sin tid i Vissel Kobe.

Iniesta har ellers en meritliste, som kun er de færreste spillere forundt, så han kunne med god samvittighed trække sig tilbage.

Hans klub-CV tæller ni spanske mesterskaber, fire Champions League-titler, seks pokaltitler og tre VM-titler for klubhold med Barcelona.

Derudover vandt han EM i både 2008 og 2012 med Spanien, mens han ind imellem også sikrede landet den første VM-titel i 2010. Iniesta scorede VM-finalens eneste mål mod Holland i den forlængede spilletid.

Den kreative midtbanespiller har ofte fortalt, at hans store forbillede er Michael Laudrup. Danskeren huserede fra 1989 til 1994 på Barcelonas succesrige mandskab under Johan Cruyff.

Efter sit kontroversielle skifte til Real Madrid tog Laudrup i 1996 også til Vissel Kobe.