Spillere dør på stribe

Der sørges i algiersk, kroatisk og omansk fodbold, efter at tre unge spillere de seneste fem dage er faldet om og ikke har været til at redde

Debatten har været oppe at vende før, og nu sker det formentlig igen.

Tre unge fodboldspillere er således faldet om på banen de seneste dage, og de har ikke været til at bringe tilbage til livet igen.

Dødsårsagerne er ikke endeligt dokumenteret i det ene tilfælde, men i alt fald to af dem skyldes hjerteanfald.

Derfor sørges der i denne tid i fodboldkredse i Kroatien, Algeriet og Oman.

Senest var det 30-årige Sofiane Lokar, der juledag faldt om, da han som anfører spillede i Algeriets næstbedste række for Mouloudia Saida mod Oran.

Daily Mirror citerer det tyrkiske medie SuperHaber for, at han i kampens 26. minut kolliderede med sin egen målmand og slog hovedet. Han fik behandling og kom tilbage på banen, hvor han dog kollapsede ni minutter senere.

Læger kunne ikke genoplive ham.

Kampen blev selvsagt afbrudt, og Lokars holdkammerater var efterladt i chok og tårer, som det fremgår af videoer på de sociale medier.

Dødsfaldet indtraf tre dage efter, at 23-årige Marin Cacic blev hastet på hospitalet, da han faldt om under træningen i sin klub, NK Nehaj Sinj. Han blev lagt i koma men blev 23. december erklæret død efter et hjerteanfald, skriver Mirror.

Også Mukhaled Al-Raqadi fra Oman er onsdag død, angiveligt af samme årsag, 29 år gammel.

Han faldt om under opvarmningen til en kamp i den lokale liga.