Ståle scorer særlig millionbonus

Den norske landstræner fik én mio. kr. i bonus for sejre og uafgjort sidste år - tjener nu fire mio. kr. årligt og kan ikke stige yderligere

Ståle Solbakken gik voldsomt ned i løn, da han fik jobbet som norsk landstræner.

Som FCK-boss scorede han i underkanten ti mio. kr. i årsløn.

Da han tiltrådte som norsk landstræner, var det blot til en tredjedel af lønnen - 3,4 mio. kr.

Men Ståle Solbakken fik forhandlet en bonus ind i aftalen med det norske fodboldforbund, skriver VG.

Ståle fik sidste år en særlig bonus, så han nu samlet får fire mio. kr. i årsløn som norsk landstræner. Foto: Hanna Johre/Ritzau Scanpix.

Den norske landstræner fik i 2022 indskrevet i sin aftale, han fik en bonus på 170.000 kr. for en sejr og 68.000 kr. for uafgjort. Bonussen kunne maksimalt udløse én mio. kr., som Ståle Solbakken også endte med at få i 2022.

- Ståles løn er steget betydeligt fra år ét til år to. Det var aftalt og er en slags bonus, han har fået. Der er tale om en stigning på 680.000 kr, siger assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad.

Nu er han således på sin maksimale løn - fire mio. kr. En løn, der ikke ændrer sig frem mod kontraktudløb 30. juni 2024. Parterne er dog enige om, at aftalen bliver forlænget til og med EM, hvis Norge kvalificerer sig til slutrunden.

Den særlige bonus til Ståle Solbakken blev aftalt mellem parterne, da kontrakten blev indgået i slutningen af 2020.

Ståle Solbakkens løn var blot tredjedel af, hvad han fik i FCK, da han sagde ja til jobbet som norsk landstræner. Foto: Lars Poulsen.

- Normalt afslører vi ikke info fra ansattes kontrakter, men vi gjorde en undtagelse sidste år, da vi offentliggjorde lønniveauet for landstrænerne. Derfor er Ståle også enige med os om, at vi kan opgive de bonusaftaler, vi har indgået med ham skriver præsidenten for det norske fodboldforbund, Lise Klaveness i en SMS til VG.

Da Ståle Solbakken blev fyret i oktober 2020 i FC København, scorede han et beløb i niveauet 23-25 mio. kr. i kompensation. Et beløb, som FC København straks betalte til nordmanden umiddelbart efter fyringen.

Økonomien var aldrig et tema, da Ståle Solbakken sagde ja til jobbet som norsk landstræner, har han afsløret ved flere lejligheder. Givetvis fordi Solbakken havde sikret sig et stort millionbeløb efter den bratte afsked med FC København.

Økonomien i det norske fodboldforbund er anstrengt. Forbundet havde et underskud på hele 27,2 mio. kr. sidste år. Stråle Solbakken og det norske landshold har brugt 10 mio. kr. mere end budgetteret på det norske landshold i 2022.

Nu venter en EM-kvalifikation, hvor Norge er i pulje med Spanien, Skotland, Georgien og Cypen.

