Står fast: Italiensk storklub udelukket

Den italienske storklub AC Milan er udelukket fra deltagelse i europæisk fodbold næste sæson.

Det meddeler den internationale sportsdomstol, CAS, fredag.

De mangedobbelte vindere af Europa Cup'en for Mesterhold/Champions League havde kvalificeret sig til deltagelse i Europa League, men grundet overtrædelse af UEFA's Financial Fair Play-regel stod klubben til udelukkelse.

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg var ikke mig selv

I første omgang lykkedes det at nå til enighed med UEFA om et kompromis.

Men CAS har besluttet at fastholde udelukkelsen.

- Den internationale sportsdomstol (CAS) har offentliggjort en gensidig aftale mellem AC Milan og UEFA vedrørende brud på UEFA's Financial Fair Play-regler af den italienske klub, skriver CAS.

Det kan virke forvirrende, men der er tale om to sager om brud på Financial Fair Play-reglerne i UEFA-regi.

UEFA har i øjeblikket indstillet undersøgelserne af en sag, hvor Milan skulle have forbrudt sig mod reglementet 2015-2018. Det gjorde UEFA, fordi den sag, der nu har kostet italienerne deltagelsen i Europa League, allerede var på bordet hos CAS.

AC Milan erkender, at man to gange har brudt reglementet, som klubberne er forpligtede til at leve op til henover treårige perioder.

Milan var kvalificeret til gruppespillet, mens AS Roma skulle gennem kvalifikationen. Nu ventes romerne at rykke et skridt frem, mens Torino Calcio får kvalifikationspladsen.

