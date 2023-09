Stjerne anklaget for hykleri: Nu svarer han igen

Jordan Hendersons kamp for LGBT+-rettigheder tog en kovending, da han tog til saudiske Al-Ettifaq. Et skifte, der kastede meget kritik af sig. Nu forklarer han sig for første gang

Jordan Henderson var en vokal fortaler for LGBT+-rettigheder, da han spillede i Liverpool.

Han var en stor del af markedsføringen i klubben, hjalp med at aktivere Pride-kampagner og var fortaler for at bære regnbuer på snørrebåndene og armbåndet.

Symboler, der viser støtte for LGBT+-rettigheder.

Og han gjorde det af sit eget frie valg.

- Jeg er gået ud over alle grænser for at hjælpe, siger han til The Athletic.

- Jeg har båret snørrebåndene. Jeg har båret armbåndet. Jeg har talt med menneskerne i LGBT+-samfundet og har prøvet at bruge min platform til at hjælpe dem.

Religion over menneskerettigheder

Pludselig stoppede Jordan Henderson med at være en allieret og fortaler for LGBT+-rettigheder.

I dag spiller han i et land, hvor homoseksualitet er forbudt.

Og nu er han anderledes tavs.

Smil! En lækker løn og en genforening med Steven Gerrard er sikret. Foto: Ritzau Scanpix

The Athletic spurgte ham, om han kunne finde på at bære regnbuearmbånd eller andre LGBT+-rettighedsfremmende tiltag i Saudi-Arabien.

- Jeg vil ikke være respektløs overfor kulturen og religionen i Saudi-Arabien. Hvis alle skal kunne være, hvem de vil være, og hvis vi vil være inkluderende, skal vi respektere alle.

Homoseksualitet er i strid med den islamiske religion. Og den vil Henderson ikke være respektløs overfor.

- Men hvis jeg blev bedt om at gøre noget, der strider imod religionen hernede, vil svaret være nej. Det kommer jeg ikke til, siger han.

- Det er positivt, at jeg spiller i Saudi-Arabien

Ligestilling mellem kønnene er der heller ikke meget af i Hendersons nye hjemland.

Saudiske kvinder kan ikke blive gift uden tilladelse fra en mandlig værge, restriktionerne og adskillelsen mellem kvinder og mænd er mange, og så er det først for nyligt, at kvinder overhovedet var velkomne på fodboldstadioner.

Alligevel mener Jordan Henderson, at hans tilstedeværelse i landet er positiv.

- For flere år siden, kunne kvinder og piger ikke spille fodbold. Men nu er jeg herovre, og jeg kan sige, at der er masser af dem, der spiller fodbold. Langsomt kan tingene ændre sig.

- Jeg kan ikke love noget, men hvad jeg kan gøre, er at sidde her og sige, at jeg har mine værdier. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er positivt, at jeg spiller i Saudi-Arabien, slår han fast.