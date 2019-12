Stjerne forlader konen: Dater hendes niece

Den brasilianske fodboldstjerne Givanildo Vieira de Sousa har på banen skilt sig så meget ud med sin robuste fysik, at han har fået tilnavnet Hulk.

Nu skaber han også overskrifter for sin ageren udenfor kridtstregerne. Med det ledsagende spørgsmål, om han også er gået langt over stregen.

Den 33-årige angriber har således i sommer forladt sin kone gennem tolv år for i stedet at indlede et forhold med – hendes niece.

Det skriver flere internationale medier med brasilianske UOL Esporte som kilde.

Hulk, der for øjeblikket spiller for kinesiske Shanghai SIPG, har valgt at være åben omkring affæren. Han lader således en talsmand bekræfte forholdet til Camila, som han har datet siden oktober.

- Han har valgt at være åben omkring det for at undgå løgne og ondsindede kommentarer, siger han til mediet.

- Husk på, at hans ægteskab endte i juli, mens Camila også har været separeret i mange måneder.

Niecen Camila ses her til højre sammen med familien på et opslag fra hendes egen Instagram:

Ifølge talsmanden har Hulk fortalt sin familie om forholdet og på samme tidspunkt kontaktet Camilas forældre og bror.

Parret tilbragte julen sammen i Campina Grande i Brasilien.

Camila, der angiveligt var Irans yndlingsniece, har skrevet et åbent brev til sin tante på Instagram:

'Jeg vil først fortælle dig, at denne besked hverken er en forklaring eller retfærdiggørelse af noget', skriver hun.

'Jeg er nødt til at fortælle dig noget, som uheldige omstændigheder forhindrer mig i at sige direkte til dig. Selv om det kan synes irrelevant for dig nu, så elsker jeg dig meget højt og bekymrer mig om dig.

Jeg ville virkelig ønske at du kendte til ting, som alle taler om på en anden måde - spekulativt - men jeg kan ikke dømme dem, fordi folk udefra ved absolut intet, og det meste af tiden ønsker de bare at gøre situationen værre', skriver niecen og undskylder.

'Jeg havde aldrig forestillet mig, at dette skulle ske, men vi har ikke kontrol over vores hjerter.'

'Jeg er ked af det hele. Hvis jeg kunne vælge, skulle vi ikke igennem alt dette, men livet følger ikke altid den vej, vi forestillet os. Han viste mig, at der ingen vej var tilbage, og vi har tilladt os selv at leve', skriver hun i følge The Sun, som også har opsnappet en reaktion fra Tante Iran via det brasiliansk medie, UOL's kommentator Leo Dias.

'Det er dybt beklageligt, at Hr. Hulk - efter ikke at have stillet sig tilfreds med at have afsluttet et tolv år langt ægteskab - nu heller ikke respekterer smerten hos dem, som altid har givet ham deres kærlighed, respekt og omsorg', lyder lussingen fra den forsmåede eks-hustru.

Hulk, der tidligere har spillet for Porto og Zenit Sankt Petersburg fik forinden sit gennembrud i japansk fodbold. Han har spillet 47 landskampe.

Undervejs har han fået tre børn med sin nu tidligere kone, nemlig Ian, 10 år, Tiago, otte og datteren Alice på seks.

