Stjerne i sorg: - Jeg vil savne dig hver dag

Ben Chilwell er i disse dage i sorg sammen med sin familie.

Fodboldstjernen fra Chelsea har nemlig mistet sin far.

Han døde efter længere tids sygdom, og nu har Ben Chilwell sendt sin far en sidste hilsen.

Det har englænderen gjort på Instagram, hvor han har lagt et billede op af sin far sammen med en tekst.

- Grunden til, at jeg er, hvor jeg er. Den mest kærlige far, som altid satte alle andre foran sig selv og som fik alle til at smile og grine, indleder Ben Chilwell opslaget, som fortsætter:

- Jeg er så glad for, at vi kunne leve min drøm sammen, og at du så, da jeg fik debut for England. Men endnu vigtigere, at vi skabte så mange fantastiske minder ved siden af fodbolden, som jeg vil huske for evigt. Jeg vil savne dig hver dag, far. Jeg elsker dig så højt.

Backens søster - Alex Chilwell - bekræftede, at deres far var gået bort i begyndelsen af ugen.

Ben Chilwell har fået massiv støtte i kommentarfeltet under opslaget fra flere af fodboldens store stjerner.

Eksempelvis har Jude Bellingham, Kasper Schmeichel, Thiago Silva, Declan Rice, Mason Mount og Reece James vist deres støtte til den 26-årige englænder.

Ben og Wayne Chilwell nåede blandt andet at fejre en enorm triumf på grønsværen sammen i 2021.

Her var fodboldstjernens far til stede i Portugal, da Chelsea vandt Champions League.