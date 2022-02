Stjerne i sorg: Model dræbt af skud

Den paraguayaske fodboldspiller Ivan Torres står tilbage med tre børn, efter at hans hustru blev dræbt af skud under koncert

Den paraguyaske fodboldspiller Ivan Torres står efterladt i sit livs værste krise, efter hans hustru, Instagram-modellen Cristina Vita Aranda, forleden mistede livet, da hun blev ramt af skud under en koncert i San Bernadino.

Det skriver The Sun.

Parret var sammen til koncert i Jose Asuncion Flores Ampitheatre, hvor de opholdt sig i vip-området, da der pludselig blev affyret skud.

Her blev Aranda ramt af et skud i hovedet, og selvom hun med hjælp fra blandt andre sin chokerede ægtemand i hast blev kørt til hospitalet, blev hun erklæret død kort efter ankomsten.

En tydeligt mærket Ivan Torres forlader lighuset efter at have taget afsked med sin hustru gennem ti år. Foto: Ritzau Scanpix

- Hun blev intuberet, da hun ankom, og der blev foretaget forsøg på at genoplive hende i mindst 25 minutter, da hun fik hjertestop. Hun døde efter langvarige forsøg på at redde hendes liv, har Yolanda Gonzalez, der er direktør for Itaugua Nacional Hospital, forklaret.

Hun blev 29 år.

Ivan Torres, der nu står alene tilbage med parrets tre børn, har endnu ikke udtalt sig offentligt. Men i et opslag på Instagram giver han udtryk for sin dybe sorg, selvom Cristina Vita Aranda for nylig gav udtryk for, at hun ønskede skilsmisse efter ti års ægteskab.

'Jeg har altid været en meget ærlig person, og i dag er jeg i sorg og føler stor smerte. Men på trods af det er jeg stadig klar til at kæmpe og give mit bedste. Jeg takker min familie, mine holdkammerater, både nuværende og tidligere, der støtter mig i dette svære øjeblik,' skriver Torres, der sammen med Aranda angiveligt stadig forsøgte at redde ægteskabet, da tragedien indtraf.

Cristina Aranda efterlader tre børn. Foto: Ritzau Scanpix

Under skyderiet mistede en anden koncertgænger, Marcos Ignacio Rojas Mora, også livet. Men det var tilsyneladende hverken ham eller Aranda, der optrådte som model og influencer på Instagram, som var de tiltænkte mål for de dræbende skud.

Derimod skulle målet ifølge politiets teorier være en lokal narkogangster ved navn Ederson Salinas Benitez. Fire andre personer blev sårede under skyderiet.

Ivan Torres optræder til dagligt for Club Olympia i Asunción og er noteret for en enkelt landskamp for Paraguay.

