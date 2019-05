Stjerne-keeper ramt af hjerteanfald

Porto-keeperen Casillas er på hospitalet efter et hjerteanfald på træningsbanen

Den tidligere Real Madrid-keeper Iker Casillas er indlagt efter et hjerteanfald på træningsbanen. Det fortæller flere medier, blandt andet Independent.

Den tidligere landsholdsspiller og VM-vinder meldes uden for livsfare.

Han følte sig skidt tilpas på træningsbanen, og han havde smerter i brystet. Klublægen tilså ham med det samme, men besluttede at han måtte hastes til det lokale hospital. Her gennemgik han en operation.

Han kommer ikke til at spille mere resten af sæsonen, fortæller Madrid-sportsavisen Marca.

Porto har bekræftet hændelsesforløbet samt, at Casillas' tilstand er stabil. Klubben har desuden delt dette billede:

- Han befinder sig i øjeblikket på hospitalet. Casillas har det godt, er stabil og har fået løst sit hjerteproblem, beroliger den portugisiske klub på klubbens hjemmeside.

37-årige Casillas havde mange succesrige sæsoner i Real Madrid, før han i 2015 skiftede til Porto. 20. marts skrev han under på en forlængelse med den portugisiske storklub, så aftalen løb til 2021.

Hilsnerne til den respekterede målmand er væltet ind - blandt andet har tennis-stjernen Rafael Nadal givet sin støtte til keeperen på Twitter.

'Stort kram til Iker Casillas lige nu. Forza, Iker!'

Også den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel er ude med støtte til spanieren.

- Chokeret over at læse nyheden. Håber, du er ok, min ven, skriver han på Instagram.

Iker Casillas' CV tæller blandt andet fem spanske mesterskaber, tre Champions League-trofæer, to EM-guld og et verdensmesterskab.

Med tilnavnet 'San Iker' står det også klart, at han er agtet højt gennem en meget lang karriere.

Tilbage i 1999 fik han debut for Real Madrids førstehold og var en vigtig mand for holdet gennem 16 år, før han rykkede videre.

