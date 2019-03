Den tidligere hollandske landsholdsspiller Fernando Ricksen er ramt af sygdommen ALS og fortæller i et nyt interview om lysten til livet, frygten for døden og om datteren Isabella, der endnu ikke ved, at sygdommen vil koste ham livet

Det er seks år siden, at den tidligere AZ Alkmaar-, Glasgow Rangers- og Zenit-spiller Fernando Ricksen for rullende tv-kameraer brød sammen og delte med verden, at han var blevet diagnosticeret med sygdommen ALS.

ALS er en sygdom, som rammer nervecellerne i hjernen og rygmarven, hvilket betyder, at den ramte langsomt bliver lammet, indtil kroppen giver op. ALS er en dødsdom.

I et interview med The Guardian fortæller han nu om livet med sygdommen.

Ricksen er i dag lænket til sin kørestol og kan kun kommunikere gennem en computer, som han styrer ved hjælp af sine øjne.

På samme måde som den verdenskendte fysiker, Stephen Hawking, som også led af ALS, læser computeren højt, hvad brugeren ønsker at sige.

Fernando Ricksen under et velgørenhedsarrangement i Holland i 2016, som skulle samle penge ind til kampen mod den dødelige sygdom. Foto: VI-Images via Getty Images

I interviewet fortæller hollænderen, der var kendt som en fighter af guds nåde og lidt af en ballademager i sin aktive karriere, om nogle af de følelser og tanker, som opstår i et velfungerende sind, der er fanget i en krop i forfald.

- Det er svært at tale om frygt. Jeg er ikke bange for at dø. Men når sygdommen gør, at jeg pludselig ikke kan trække vejret, når jeg er ved at blive kvalt, så er jeg bange, siger han.

Fernando Ricksen deler også nogle af sine tanker om aktiv dødshjælp, som er en lovlig praksis i hjemlandet, Holland. Men muligheden for at selv at vælge, hvornår det skal være slut, har han ikke lyst til at benytte sig af.

- Jeg forstår, hvorfor folk vælger den vej, men jeg har ikke selv de følelser. Jeg holder for meget af at leve. Jeg er ikke klar til at tage af sted, siger han.

Ricksen i aktion for Glasgow Rangers i en kvalifikationskamp til Champions League mod FCK og Thomas Røll. Foto: Ole Steen/POLFOTO

Sammen med sin kone Veronika, som han mødte, mens han spillede for den russiske storklub Zenit, har Ricksen datteren Isabbella. Billedet af den seks-årige pige står permanent i en ramme ved siden af computerskærmen, som Ricksen kommunikerer igennem.

Datteren er hans største inspiration, og muligvis årsagen til, at Ricksen nu har levet seks år med en sygdommen, som tager livet af de fleste efter blot et par år.

Isabella har aldrig kendt sin far uden ALS. Men selv om hun ved, at hendes far er syg, så er hun endnu ikke klar over, at hun inden længe kommer til at miste ham.

Veronika Ricksen fortæller i interviewet om de svære overvejelser, som hun sammen med sin mand har gjort sig, om datterens forhold til sygdommen og sin far.

- Hun er klar over, at han er anderledes end andre fædre. Hun ved selvfølgelig, at han ikke kan gå og ikke kan tale selv. Men jeg tror ikke, at hun er klar over, at han kommer til at dø. Jeg vil ikke gøre det sværere for hende, for hun savner ham meget, siger hun.

Veronika tog sig indtil slutningen af 2018 selv af sin mand 24 timer i døgnet i parrets hjem i Valencia i Spanien.

Men hans tilstand er nu så dårlig, at han er blevet permanent indlagt på et hospice i en lille by uden for Glasgow. St. Andrews Hospice giver Fernando Ricksen optimale forhold at leve under i den tid, han har tilbage.

Men det er langt fra Valencia, hvor hans kone og datter stadig bor, og det er svært at forstå for en seks-årig pige, der savner sin far.

- Sidste gang, vi var på besøg, troede Isabella, at Fernando skulle med os hjem til Spanien. Så da vi blev hentet, spurgte hun' hvorfor skal far ikke med?' Vi græd alle tre. Nu spørger hun hver dag, hvornår han kommer hjem, og det er det sværeste for mig, siger Veronika.

Kløvedals hemmelige sygdom: Hver anden dag bliver en ny dansker ramt

'Livet ville være tragisk, hvis det ikke var sjovt' ─ og syv andre Stephen Hawking-citater

Se også: Tidligere Liverpool-spiller ramt af frygtelig sygdom