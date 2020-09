Stjernebytte: Skifter Messi ud med Ronaldo

I årevis har han været offensiv-makker til Lionel Messi. Nu kan Luis Suarez skifte ham ud med - Cristiano Ronaldo.

Juventus har således øremærket den snart 34-årige angriber fra Uruguay som deres nye angriber. Det skriver såvel Gazzetta dello Sport som Corriere dello Sport.

Klubben kan i den sammenhæng drage fordel af den italienske regerings vækstdekret, der vil tillade Juventus at spare 50 procent af hans løn de næste to år.

Dekretet er en pakke af midler, som skal stimulere den økonomiske vækst efter det store dyk, coronakrisen har medført i Italien.

Luis Suarez kan snart blive budt velkommen af Cristiano Ronaldo. Foto: AP/Francisco Seco/Ritzau Scanpix

To venner og angrebsmakkere i Barca-trøjen. Nu er de begge på vej væk. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

Suarez har angiveligt allerede været i telefonisk kontakt med klubchef Pavel Nedved, efter at den nytiltrådte Barcelona-træner, Ronald Koeman, forleden i et telefonopkald fortalte ham, at han ikke indgik i hollænderens planer.

Også den nytiltrådte cheftræner Andrea Pirlo har ifølge italienske medier talt med Suarez, som i givet fald vil blive en af de meget få spillere i verden, der har spillet sammen med både Messi og Ronaldo.

Juventus blev for nogle dage siden også sat i forbindelse med Roma-angriberen Edin Dzeko men blev tilsyneladende afvist af hovedstadsklubben.

Et klubskifte mellem de to giganter skulle relativt hurtigt kunne effektueres. Det kræver såmænd kun, at Barcelona betaler en fratrædelses-godtgørelse på cirka 185 millioner kroner.

Mestrene fra Juventus har netop sagt farvel til Gonzalo Higuain, der såmænd har fået en kontrakt med David Beckhams Inter Miami.

