Stjernen 22 år senere: Det kostede os VM

David Beckham blev ikke just populær i England efter indkasseringen af et uforglemmeligt rødt kort mod Argentina ved VM i 1998

Tiden læger alle sår, siger de kloge. Men nogle ting kan til stadighed være så friske i erindringen, at de selv 22 år senere piner hukommelsen.

Sådan et er den tidligere engelske landsholdsmålmand David Seaman indehaver af. Vi skal nemlig tilbage til den fængslende tirsdag nærmere bestemt 30. juni i 1998.

- Jeg ser det som et afgørende rødt kort, så der var en meget dårlig stemning omkring holdet efterfølgende. Vi røg ud af VM på grund af det, siger David Seaman til sportsradioen talkSPORT.

Episoden han refererer til, er den legendariske 1/8-finale, England spillede mod Argentina ved VM i Frankrig. Stjernespilleren David Beckham tørnede sammen med argentinske Diego Simeone i noget, der ifølge den danske dommer Kim Milton, lignede en hævnreaktion på en tackling.

Kim Milton dømte rødt kort, da David Beckham løftede benet for at ramme modspilleren Diego Simeone. Foto: Ted Blackbrow.

Først fjumrede den danske dommer med et gult kort, lige indtil han fiskede det røde kort op for næsen af United-spilleren.

- Det skulle selvfølgelig have været et gult kort og ikke et rødt. Vi følte os rimelig unfair behandlet, siger David Seaman den dag i dag om kampen, der endte 2-2, hvor England tabte efter straffesparkskonkurrence og kunne vinke farvel til VM.

David Beckham har efterfølgende indrømmet, at det var en bevidst handling, så Kim Milton var dog heller ikke på et sidespor.

Beckham oplevede da også at få trusler efter hans opførsel, men ifølge David Seaman beskyldte holdet ham ikke for at være årsagen til den missede VM-chance.

22 år senere kan den tidligere landsholdsmålmand ikke slippe det det røde kort. Foto: Colorsport/Shutterstock

