Stjernen dømt for voldtægt

Den tidligere Real Madrid-stjerne og brasilianske landsholdsspiller Robinho skal afsone ni år i fængsel for at have deltaget i en gruppevoldtægt. Det skriver L'Equipe.

Robinho modtog allerede dommen i 2017, men han har anket den flere gange og hele tiden bedyret sin uskyld. Nu har den sidste appelinstans dog stadfæstet dommen, og dermed kan den tidligere fodboldstjerne påbegynde afsoningen.

Voldtægten fandt sted tilbage i 2013 i Milano, da Robinho sammen med en kammerat voldtog en albansk kvinde på natklubben Sio Cafe. Den albanske kvinde var dengang 22 år.

37-årige Robinho skal påbegynde afsoningen af de ni års fængsel med det samme. Men da der ikke er nogen udvekslingsaftale mellem Brasilien og Italien, kan den fallerede stjerne holde sig ude af fængslet, så længe han opholder sig i hjemlandet.

Brasilianeren har tørnet ud for store klubber som Real Madrid, Manchester City og AC Milan, og det er desuden blevet til 100 landskampe. I 2007 var han med til at vinde Copa America.

For få måneder siden kostede voldtægtssagen Robinho jobbet i Santos efter blot en uge på grund af pres fra fans og sponsorer.

