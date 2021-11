Stjernen overrasker alle på stadion

- I stedet for at gøre det til et pressemøde foran en masse kameraer ville jeg gøre det her foran jer. For I har været her fra den første dag.

Sådan begyndte Chris Wondolowski mandag morgen dansk tid, da han fik mikrofonen efter 1-0-sejren over FC Dallas.

Tilskuerne på PayPal Park i San José, Californien, holdt vejret.

De havde været vidne til, at den 38-årige legende for en sjælden gangs skyld i denne sæson var med fra start. Men så skete det, der er sket så ofte i hans mange år i klubben: Han scorede.

For 171. gang i karrieren i Major League Soccer.

Men det var så også det sidste.

For, som han tilføjede med mikrofonen i hånden:

- This is the last ride - det var den sidste tur.

- Jeg sagde til mig selv, at jeg nok ville begynde at græde. Men tak skal I have. Det har været fantastisk, kom det fra en rørt topscorer.

Selvom Chris Wondolowski nok ikke er så berømt på vores breddegrader, er han et stort navn i USA.

Fem gange i karrieren er han blevet udtaget til MLS' All Star-hold og tre gange på sæsonens hold i den nordamerikanske turnering. Han blev desuden kåret som ligaens mest værdifulde spiller i 2012.

Han er noteret for 11 mål i 35 landskampe for USA og var en del af VM-truppen i Brasilien i 2014.

Hans 171 mål i MLS er rekord. Nummer to på den liste er legenden Landon Donovan. Han har scoret 145 mål...

Han er født og opvokset i Danville - et stenkast fra San José. Han debuterede i MLS for Earthquakes i 2005 og har med undtagelse af tre sæsoner i Houston Dynamo 2006-2009 spillet hele karrieren i den californiske klub.

Han blev sidste år kåret som en af de 25 vigtigste spillere i ligaens første 25 år. En liste der også tæller folk som David Beckham, Clint Dempsey, Donovan, Robbie Keane, Tony Meola og Carlos Valderrama.