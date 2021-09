Stjernen scorer identisk mål - fire år senere

Hun er livsfarlig, når hun med bolden i fødderne kommer stormende mod modstanderens straffesparksfelt.

Det har et utal af forsvar erfaret de senere år i international fodbold.

Senest søndag hvor Chelseas forsvarende mestre kom på hælene, da Vivianne Miedema trak ned mod deres mål.

Den 25-årige hollandske stjerne blev sendt afsted i dybden i venstre side, kom ind i feltet, stærkt forfulgt af Jess Carter, tabte måske lige et halvt skridt og fik kun bolden nogenlunde under kontrol. Trak bolden bag om sin modstander, der tog et skridt forbi hende, lagde den til højrebenet og sparkede bolden fladt i mål ved forreste stolpe.

Det var hurtigt og køligt eksekveret.

Og så havde hun gjort det før.

Iagttagere, flere af de 8000 tilskuere på stadion og kendere af international kvindefodbold puffede hinanden i siden og udbrød i kor: Var det ikke PRÆCIS sådan, hun gjorde mod Danmark i 2017?

Svaret er: Jo. Det er faktisk præcis sådan hun gjorde mod Danmark i 2017.

Dengang var scenen en anden - nemlig EM-finalen på hollændernes hjemmebane i Amsterdam. Situationen var også en anden. Søndag var der spillet 13 minutter i sæsonens første kamp, da Miedema bragte Arsenal foran 1-0. I EM-finalen, der selvsagt var sæsonens sidste kamp, førte Holland 3-2, da der manglede et par minutter.

Men scenariet var det samme, som du kan se i tweetet herunder.

Og et andet kuriosum er, at danske Pernille Harder var på banen. I begge kampe. Og Pernille Harder scorede. I begge kampe. Og Pernille Harder tabte. Begge kampe.

Men det behøver vi selvfølgelig ikke gå yderligere i detaljer med.

I sin Insta-story efter kampen konstaterede den danske stjerne, at det var dejligt at komme i gang med sæsonen - men at resultatet ikke var, som Chelsea gerne have set det.

Vivianne Miedemas:

Arsenal vandt kampen 3-2. Efter Miedemas åbningsmål lykkedes det Chelsea at få udlignet kort inden pausen ved Erin Cuthberg. Beth Mead scorede til 2-1 og 3-2, inden Pernille Harder fik reduceret med kampens sidste mål efter 64 minutter.