Stjernens mareridt: Tabte seks kilo under kamp

Det er ikke nyt, at fodboldspillere til dopingkontrol kan sidde og vente længe.

De har svedt og svedt og har nu svært ved at klemme de nødvendige dråber ud, hvorfor der skylles godt med væske ned.

Sådan havde Hulk det for et par uger siden.

Den brasilianske angriber havde okset på i 90 minutter for Atletico Mineiro i Rio de Janeiro mod Flamengo i pokalturneringen, og nu sad han og ventede.

Det var en lun vinterdag med omkring 25 grader i den brasilianske millionby, så det var egentlig ikke fordi, varmen havde været kvælende. Men Hulk havde smidt seks (!) kg undervejs i opgøret i væske alene.

Seks kg.

Han var så tæt på at dehydrere, som det var fysisk muligt. Og nu sad han under tribunen i et lokale og bællede væske i sig. Bare så han kunne tisse en tår til myndighederne.

'Det var hårdt'

Han drak 30 liter vand over en periode på fire timer, før det lod sig gøre.

Det fortæller han nu.

- Det var hårdt. Jeg var træt i forvejen, og det havde været den kamp, hvor jeg har mistet mest væske, siden jeg vendte retur til brasiliansk fodbold (i halvandet år, red.), siger han.

- Jeg vejede 97 kg, da kampen begyndte, og var nede på 91, da den var slut. Til dopingkontrollen drak jeg 30 liter vand, men det var stadig svært.

Men det lykkedes trods alt. Og det var i virkeligheden aftenens største sejr. For kampen blev tabt 2-0.

Hulk skrev i januar 2021 under på en toårig kontrakt med klubben, efter han havde forladt Shanghai, der havde hentet ham to et halvt år tidligere i Zenit Skt. Petersborg. Den 36-årige stjerne har siden spillet 102 kampe på det halvandet år - og scoret 59 mål ...!

