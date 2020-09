Stjernens mareridt: Ville væk efter første dag

Hans klubskifte var i den mest spektakulære ende, for Alexis Sanchez var en af Premier Leagues absolut bedste og mest toneangivende spillere.

Men da han i 2018 skiftede Arsenals trøje ud med Manchester Uniteds og samtidig fik den højeste løn i ligaen, ændrede hans status sig dramatisk.

En rutsjetur, hvis alvor chileneren måske allerede fornemmede på den allerførste træningsdag under manager Jose Mourinho.

Det fortæller han i et overraskende angreb på sin tidligere arbejdsgiver i en video på sin Instagram-profil, hvis indhold blandt andet er oversat og gengivet af Daily Mail.

- Der skete mange ting i United, der fik mig til at tage mig dårligt ud, siger Alexis Sanchez, der var United-fan som barn og derfor lod sig friste til et klubskifte uden at foretage den helt store research.

Efter det første træningspas Mourinho var hans humør i bund.

- Der gik en masse ting op for mig den dag, og jeg spurgte mine agenter samme aften, om kontrakten kunne rives i stykker, så jeg kunne vende tilbage til Arsenal. Men de lo bare, da jeg fortalte dem, at noget ikke føltes rigtigt. Der var jo skrevet under.

Alexis Sanchez og Jose Mourinho gik angiveligt helt forbi hinanden fra første færd. I dag er de begge fortid i United. Foto: Reuters/Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Sanchez gled længere væk fra startopstillingen, og en dag blev han slet ikke udtaget til truppen mod West Ham i september 2018.

- Sådan noget var aldrig sket for mig før. Det gik mig virkelig på, og jeg spurgte mig selv, hvordan det kunne være muligt.

- At gå fra at være en af de bedste i Premier League til ikke at spille i fem måneder. Jeg var meget trist, fortæller den 31-årige offensivspiller, der scorede fem mål i 45 kampe for United, der betalte ham cirka 4,7 millioner kroner i ugeløn.

Da Mourinho kort efter blev erstattet af Ole Gunnar Solskjær, gik Sanchez til nordmanden for at få en snak.

- Jeg fortalte ham, at jeg trængte til frisk luft og havde muligheden for at komme til Inter. Han sagde, at det ikke var noget problem, fortæller Sanchez, der skiftede på en lejeaftale sidste år og denne sommer skiftede permanent.

Alexis Sanchez blev en stor stjerne i Arsenal-trøjen. Siden har han aldrig formået at skinne. Foto: Ritzau Scanpix

I sin tid hos Arsenal havde han scoret 80 mål i 166 kampe, og en række af fortidens store United-navne kritiserede den nye udgave af Sanchez kraftigt i medierne.

- Journalisterne skrev uden at vide, hvad der foregik, og tidligere spillere gjorde det sammen uden at vide, hvad der foregik i klubben, og så pegede de på mig og skadede mig. De var nødt til at finde en syndebuk.

Gary Neville kaldte chileneren for ’en katastrofe’, beskyldte ham for at trække niveauet ned hos angriberne Marcus Rashford og Anthony Martial, og opfordrede Solskjær til hurtigst muligt at slippe af med ham.

Paul Scholes udtalte, at hans præstationer ikke kunne blive værre.

Den sårede chilener slutter sin video af med trods alt at takke United for at give ham chancen.

- Det ærgrer mig, at tingene ikke gik, som jeg gerne havde set det. Havde atmosfæren været lidt mere positiv, kunne det være endt anderledes

