Største fodboldkrise siden krigen

’Vi har ikke set noget lignende siden 2. verdenskrig. Stort set al organiseret fodbold er lukket ned’.

Sådan står der i et 11 sider langt og fortroligt dokument, som en særlig coronavirus-arbejdsgruppe under FIFA har udarbejdet.

Arbejdsgruppen blev nedsat 18. marts af FIFA’s præsident og vicepræsidenter, og beskeden til arbejdsgruppen var forholdsvis enkel: Der er tale om force majeure, og nu skal i komme med forslag til, hvordan klubturneringerne kan spilles færdige, når det igen bliver muligt at spille fodbold.

Ekstra Bladet har haft lejlighed til at læse dokumentet fra arbejdsgruppen, og man kan roligt fastslå, at der er tale om radikale forslag. Flere af dem kan ikke føres ud i livet, med mindre alle spillets interessenter udviser solidaritet. Det gælder klubber, spillere, trænere og agenter.

Ingen ved endnu, hvornår de nationale ligaer kan genoptages, men der er et udbredt ønske om, at turneringerne bliver spillet færdige. Mange spillere har kontraktophør ved turneringens oprindelige afslutning, men her foreslår arbejdsgruppen, at kontrakterne automatisk forlænges, indtil turneringen er spillet færdig. Det kan blive langt ind i juni, juli og måske helt frem til 1. august.

Vi kan komme i en situation, hvor en række ligaer begynder på den nye sæson, inden andre ligaer har spillet deres færdige.

Men hvad så med de klubber som skulle overtage spillere fra ligaer, der ikke er spillet færdige? Ja, de må vente på deres spillere, indtil de har spillet turneringen færdig i deres gamle klubber.

Sådan står der i dokumentet fra FIFA’s arbejdsgruppe. Argumentet er, at ligaerne skal spilles færdige på lige vilkår.

På grund af de sene ligaafslutninger foreslår arbejdsgruppen også, at transfervinduet bliver tilpasset den aktuelle situation, hvor det er coronavirussen, der sætter dagsordenen. Konkret betyder det, at sommeren transfervindue holder åbent helt frem til vinterens transfervindue i januar måned næste år.

Det gøres for at give bedre muligheder til de mange spillere, som har kontraktudløb, men endnu ikke har en ny klub på hånden, når turneringerne er spillet færdige.

Der er lige nu mange klubber, som har sat foden på bremsen. Det gør ondt i økonomien mange steder, og det rammer selvfølgelig indkøb af nye spillere. Derfor kan vi i løbet af det sene forår forudse en overflod af kontraktløse spillere.

FIFA’s coronagruppe har da også blik for fodboldindustriens økonomiske problemer. I dokumentet opfordres klubber, spillere og trænere til at lave aftaler om lønreduktion. Alternativt at man helt stopper udbetalingerne i den periode, hvor fodbolden ligger stille. Endelig er der mulighed for, at spillerne kan trække penge fra en ny fond, som FIFA har lavet for professionelle fodboldspillere.

Det gennemsyrer hele dokumentet fra FIFA’s arbejdsgruppe, at man vil gøre alt for at hjælpe klubfodbolden, som er sportens økosystem. Vi så det samme ske, da UEFA besluttede at udskyde EM 2020 til næste sommer for at gøre plads til, at ligaerne kan gennemføre deres turneringer.

Hensynet til klubfodbolden vejer tungere end hensynet til landsholdene. I dokumentet fra FIFA’s coronagruppe anføres det også, at ingen spillere noget sted i verden vil blive straffet, hvis de melder fra til de landsholdssamlinger, der er planlagt i juni og juli. Det er vigtigere, at de passer arbejdet i deres klubber.

Det 11 sider lange dokument blev drøftet internt i FIFA i går, og i sidste ende et det FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Counsil, der skal godkende de mange og ret vidtgående forslag. Det ventes at ske i næste uge.

