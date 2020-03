Stopper turneringer efter protester

Mens stort set alle fodboldturneringer rundt om i verden er blevet sat på pause på grund af coronavirus, blev der søndag stadig spillet professionel fodbold flere steder i Brasilien.

Det foregik dog i hvert fald i et tilfælde under protester. Holdet Gremios spillere gik således på banen iført masker i utilfredshed over at skulle at spille et opgør i det regionale delstatsmesterskab.

Signalet fra Gremio-spillerne nåede tilsyneladende frem til landets fodboldspidser.

Det Brasilianske Fodboldforbund (CBF) har således sat nogle de turneringer, det arrangerer, på pause på ubestemt tid. Det drejer sig om den brasilianske pokalturnering, de øverste to rækker inden for kvindefodbold samt to ungdomsturneringer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De nationale ligaer inden for herrefodbold - Serie A til D - starter først i maj og bliver indtil videre ikke ramt.

Det gør delstatsmesterskaberne altså heller ikke. De er i gang nu og bliver arrangeret af de regionale fodboldforbund. Det er dem, der skal beslutte, hvad der skal ske med afviklingen af kampene, lyder det fra CFB.

Gremio og alle de andre hold må altså vente lidt endnu på en afklaring.

Se også: Grusom skæbne for dansk stjerne: - Det er faldet fuldstændig til jorden

Se også: Danskerklub i coronakaos: Fem er smittet