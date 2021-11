Stor brøler afgør finale

Den brasilianske fodboldklub Palmeiras genvandt natten til søndag Sydamerikas svar på Champions League, Copa Libertadores.

I finalen slog Palmeiras landsmændene fra Flamengo med 2-1 efter en afgørelse fem minutter inde i den forlængede spilletid.

Deyverson blev matchvinder efter lidt af en foræring, da Flamengo-spilleren Andreas Pereira mistede et skridt midt på egen banehalvdel, så bolden trillede fra ham, inden han nåede at lave en tilbagelægning til sin målmand.

Det udnyttede Deyverson til at prikke bolden fra Pereira, der er udlejet til Flamengo fra engelske Manchester United.

Palmeiras-angriberen fik dermed frit løb mod mål og sendte sit hold i front med 2-1.

De forsvarende mestre fra Palmeiras havde bragt sig i foran med 1-0 i kampens indledning på en scoring Raphael Veiga.

Michael Richard Delgado de Oliveira fra Flamengo udlignede til 1-1 med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid.

Det er tredje gang i historien, at Palmeiras vinder Copa Libertadores.

Rekordholder i den sydamerikanske turnering er den argentinske klub Independiente, der har taget titlen syv gange.

