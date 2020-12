Stor træner død

Gérard Houlliers liv er forbi.

Franske medier som RMC og L’Équipe fortæller, at den tidligere succestræner er død i en alder af 73 år.

Han nåede at stå i spidsen for sit eget land samt at være manager for Liverpool og PSG.

For Liverpool står perioden omkring sæsonen 2000/2001 som noget helt specielt, idet franskmanden hjemførte hele fem trofæer: Charity Shield, ligacup, FA cup, UEFA Cup samt Super Cup.

I Paris bliver han aldrig glemt, eftersom han vandt mesterskabet med klubben i sin første sæson på posten tilbage i 1986.

I 1992 og 1993 var han fransk landstræner, men måtte gå af efter en forfejlet kval til VM i 1994. Han blev dog anerkendt for sit for sit forarbejde i forbindelse med den succesfulde færd i VM 1998, hvor franskmændene vandt på eget græs.

Houllier forblev aktiv i fodbolden, selvom han droppede trænergerningen i 2011. Dernæst var han en del af Red Bull-satsningen, der nu har bredt sig over flere kontinenter.

Senest var han involveret hos Lyons kvindehold, men han nåede ikke meget siden sin ansættelse i november.

Opdateres...