Stor ydmygelse: Stjerne flået ud efter 29 minutter

Det har været én stor deroute de seneste sæsoner.

Dele Alli er gået fra at være fast mand og endda en af profilerne for Tottenham til ... ja, at blive flået ud, mens fansene buhede efter 29 minutter i Besiktas-trøjen mod et hold fra den blot tredjebedste række i Tyrkiet.

Onsdag aften spillede den 26-årige englænder og Besiktas på hjemmebane mod Şanlıurfaspor i den tyrkiske pokalturnering. Den første halve time gik dog slet ikke som forventet.

Efter bare et kvarter var Besiktas nede 0-2, og i det 29. minut tog hjemmeholdets cheftræner Senol Günes konsekvensen.

Både Alli og den tidligere FCK'er Atiba Hutchinson fik fyraften. Besiktas fik efterfølgende vendt kampen til en sejr på 4-2.

Dele Alli har tidligere vist sig flot frem i Premier League. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Den pinlige udskiftning står i skærende kontrast til den tid, hvor Dele Alli tryllebandt hele Premier League med flere fremragende mål og detaljer for Tottenham.

Især drømmescoringen ude mod Crystal Palace på Selhurst Park er et af Allis bedste mål i karrieren.

Tilbage i januar skiftede han på en fri transfer fra Spurs til Everton, men allerede et halvt år senere - i august - blev han så lejet ud til Besiktas.