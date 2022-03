Store ændringer

Ballon d'Or anses for at være den mest prestigefyldte individuelle pris, en fodboldspiller kan vinde. Men på trods af det har prisen gennem tiden fået kritik for ikke at være transparent nok.

Det vil France Football, der uddeler prisen, nu lave om på. Det franske fodboldmagasin har i en meddelelse på sin hjemmeside klargjort de kommende regler.

Det fremgår blandt andet, at prisen vil basere sig på spillernes præstationer i løbet af en sæson og ikke i løbet af et kalenderår, som det hidtil har været. Det betyder, at den næste prisuddeling kun vil fokusere på sæsonen 2021/22.

Tidligere har journalister fra alle medlemslande i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) haft mulighed for at stemme. Fremover vil kun journalister fra de 100 bedst rangerede lande i FIFA-regi få lov til at stemme.

France Football fik kritik for den seneste Ballon d'Or-uddeling, da den tidligere Barcelona-stjerne Lionel Messi løb med prisen foran Bayern Münchens Robert Lewandowski.

Messi har haft det svært efter sit skifte til Paris Saint-Germain i sommeren 2021, mens Robert Lewandowski blev den mest scorende spillere i kalenderåret med sine 69 scoringer i 2021.

Derfor undrede iagttagere sig over, hvordan Lionel Messi, der som angriber med kun seks mål fra august endte med at vinde.

Fodboldmagasinet France Football meddeler desuden, at spillernes præstationer hidtil i hele karrieren ikke vil være et kriterium i bedømmelsen fremover.