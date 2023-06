Storklub i chok: Fan falder i døden

En fan af storklubben River Plate omkom under lørdagens kamp mod Defense y Justicia efter et fald fra et tribuneafsnit.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Kampen, der blev spillet på River Plates berømte hjemmebane Monumental, blev kort tid efter stoppet, og topdommeren Fernando Rapallini, besluttede at udsætte opgøret.

Manden faldt omkring 15 meter ned på et cementunderlag og pådrog sig så svære kvæstelser, at hans liv ikke stod til at redde.

- Læge-teamet ankom med det samme, det samme gjorde politiet samt andre vagter. Der var en belægning på omkring 90 procent det sted på tribunen, hvorfra manden var faldet. Der var ved dødstidspunktet ikke tale om nogen voldelig situation på tribunen eller i nærheden af ham, skriver River Plate.

Området blev hurtigt ryddet, så myndighederne kunne gå i gang med at undersøge, præcis hvorfor manden faldt i døden.

Cheftræner Martin Demichelis taler med dommergruppen, da det står klart, at kampen er aflyst. Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix

Politi og brandmyndigheder til stede på tribunen, hvor den afdøde faldt ned. Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Rapallini blev han klar over, at noget var galt, da han hørte tilskuerne synge om at få stoppet kampen.

- De sang om det på tribunerne. Og jeg fik at vide, at en person var faldet og hårdt såret. Jeg var ikke klar over, at vedkommende var død. De fik vi at vide fire-fem minutter senere, siger han.

River Plate fører den 28 hold-store Primera Division med 41 point - fire point foran Talleres.

Det er ikke mange dage siden, storklubben senest tiltvang sig opmærksomhed fra alverdens medier og fans. Det skete i forbindelse med afsløringen af Marcelo Gallardo-statuen udenfor El Monumental - og i den grad af andre og mere muntre grunde.

