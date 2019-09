Storklub i opløsning: Nu skrider formanden

Besiktas står uden formand, efter Fikret Orman tirsdag meddelte, at han går med øjeblikkelig virkning efter nogle forfærdelige uger

Hvis ikke det var så forfærdeligt at overvære, var Loris Karius’ brøler i sidste uges Europa League-kamp mellem Besiktas og Slovan Bratislava til at dø af grin over.

Den stakkels tysker, der for altid vil være synonym med to fatale fejl i Champions League-finalen 2018, sejlede rundt udenfor feltet og mistimede en lang bold frem, så Andraz Sporar kunne score til 1-0 i det tomme net.

Besiktas tabte kampen 4-2 og er efter seks kampe i denne sæson (én i Europa League og fem i den tyrkiske Süperlig) noteret for én sejr, to uafgjorte og tre nederlag. Den var måske gået i Silkeborg, men for en klub, der helst skal vinde det tyrkiske mesterskab hvert år – og MEGET gerne ofte i Champions League, er det groteske forhold.

Det fik tirsdag den konsekvens, at formand for bestyrelsen, Fikret Orman, tog sit gode tøj og gik.

- Det lader til, at der er behov for frisk blod i klubben. Jeg afslutter hermed mit ophold i Besiktas, sagde han kortfattet på et pressemøde i Istanbul.

Onsdag afvikler man et ekstraordinært møde i bestræbelserne på at rede trådene ud og forsøge at kontrollere den noget ustabile situation i storklubben.

Besiktas, der ligger nummer 11 i ligaen, har vundet mesterskabet 15 gange.

