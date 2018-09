Storklub til grin: Stod for sommerens værste handler

Schweiziske CIES Football Observatory har lavet en liste over sommerens bedste og værste handler, set ud fra spillernes beregnede markedsværdi

Chelsea gav 44,7 millioner euro for meget for målmanden Kepa Arrizabalaga i Athletic Club fra Bilbao. Det svarer til omkring 333 millioner kroner.

Udregningen er lavet af Schweiziske CIES Football Observatory, som har lavet en liste over de bedste og værste handler i sommerens transfervindue.

Det stopper endda ikke her for Chelsea, for de har nemlig også lavet sommerens værste salg.

22,6 millioner euro for lidt tog de for Thibaut Courtois, da de solgte ham til Real Madrid. Det svarer til 168 millioner kroner, som de burde have krævet oveni handlen.

Vurderingen er lavet ud fra spillernes markedsværdi, som det anerkendte CIES bruger en speciel algoritme til at udregne.

På listen over bedste indkøb fremgår blandt andre Fabinho, som Liverpool købte i Monaco denne sommer.

Baseret på udregningerne fra CIES, så kunne Monaco have taget 18,8 millioner euro mere for ham, hvilket er 140 millioner danske kroner.

Blandt de værste handler findes endnu en Premier League klub, nemlig Manchester City som købte Riyad Mahrez i Leicester City denne sommer.

Ham gav de ifølge CIES 28 millioner euro for meget for svarende til 208 millioner danske kroner.

Også Everton er med i toppen over dårligste handler, da de købte Yerry Mina i Barcelona for 31,8 millioner euro, mens han ifølge CIES kun burde være købt for omkring 13 millioner euro. Det svarer til en overpris på 140 millioner danske kroner.

På listen fremgår en lang række af de største handler i Europa, hvor man både kan finde den betalte pris og CIES' vurdering.

Listen kan findes her.

