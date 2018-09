Storklub vækker opsigt: Afklædt kvinde på briksen

Langt de fleste sportsklubber holder sig på dydens smalle sti og deler udelukkende information og billeder med sportslig, men nogle få prøver grænser af.

Russiske Spartak Moskva hører til sidste kategori.

Storklubben, som konkurrerer i mange sportsgrene, har for nyligt brudt stimen af klassiske sportsbilleder med et noget anderledes et af slagsen.

Ishockey-afdelingen har en tv-vært ved navn Julia Ushakova tilknyttet, og hun kom galt af sted med anklen for nylig, og det krævede behandling.

Ikke så overraskende fik hun lov at blive tilset hos klubbens lægestab, men det var dog overraskende, at der skulle deles billeder fra seancen, som endda ikke involverede så meget kluns. Hvorfor det hele skulle af for at undersøge en ankel, melder historien ikke noget om.

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 24, 2018

Tv-værten, der har vundet VM i bikinifitness to gange, er på højkant igen efter ankelskaden og kan fortsætte arbejdet for klubben.

For et år siden fik fodboldafdelingen også meget omtale, da klubbens hjertespecialist udtalte sig om det at dyrke sex før en stor sportspræstation.

Billederne af hende blev også delt flittigt af klubben - gæt selv hvorfor.

