Storklubber i transferkrig

FC Barcelona kan måske tilbyde det mest interessante sportslige projekt, men lige nu får de spanske mestre økonomiske baghjul af både Chelsea og Manchester City i kampen om Lautaro Martinez.

Det skriver spanske Diario Sport.

Inter-stjernen har angiveligt en frikøbsklausul på 120 millioner euro, men intet tyder på, at hverken The Blues eller The Citizens har indvilliget i at betale så meget.

Men de skulle dog have overbudt Barcelona gevaldigt, så både Inter og Martinez kommer til at tjene markant mere, hvis den 22-årige angriber skifter til en af de engelske storklubber.

Særligt tilbuddet fra Manchester City skulle være fristende, men både de forsvarende engelske mestre og Chelsea risikerer at stå svagere i kampen om Martinez, hvis ikke klubberne deltager i næste års Champions League-turnering.

City har som bekendt karantæne fra europæiske turneringer, mens Chelsea endnu ikke er sikret kvalifikation. Lautaro Martinez har nemlig ambitioner om at spille i Mestrenes Turnering næste år.

