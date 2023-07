Storklubber straffet

Der har været sagt og skrevet meget om gælden og økonomien i FC Barcelona de seneste par år, og den spanske mesterklub har da heller ikke haft fuldstændig styr på finanserne.

I hvert fald ikke dem, der skal være styr på i forhold til Det europæiske Fodboldforbunds (Uefa) regler om Financial Fair Play (FFP).

Uefa har fredag uddelt bøder til de klubber, som i forskellig grad har forbrudt sig mod reglerne i løbet af 2022/23-sæsonen, og her må Barcelona til lommerne. Det samme må blandt andre Manchester United.

Spanierne har fået den største bøde af de to. Den lyder på 500.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner. Det får de for at have inkluderet indtægter i regnskabet, som ikke skulle medtages ifølge Uefas regler.

Manchester United må punge ud med 300.000 euro, 2,2 millioner kroner, for et underskud, der var lidt større, end hvad reglerne tillader.

Den belgiske mesterklub Royal Antwerp, der har danske Brian Priske som cheftræner, og tyrkiske Trabzonspor, modtog de største bøder.

Begge klubber skal betale to millioner euro (små 15 millioner kroner) for brud på reglerne.

FFP blev indført i 2010 og er blevet revideret gennem årene. Reglerne er igen blevet revideret frem mod den kommende sæson, så bøderne er givet under reglerne, der gjaldt til og med den nyligt afsluttede sæson.