Stort Ballon d'Or-drama: Ronaldo er rasende

Cristiano Ronaldo beskylder Ballon d'Or arrangøren, Pascal Ferré, for at lyve og kalder hans kommentar for uacceptabel

Manchester Uniteds portugisiske stjerne er mandag aften kommet til tasterne på sin Instagram, efter at han er blevet citeret for at sige, at hans største mål i karrieren er at vinde flere Ballon d'Or-titler end Lionel Messi.

Det er Ballon d'Or-arrangøren Pascal Ferré, der i et interview med New York Times har sagt, at Ronaldo i fortrolighed har fortalt dette.

- Ronaldo har kun et mål: At have flere Ballon d'Or titler end Messi. Og det ved jeg, fordi han sagde det til mig, udtalte Ferré til NYT.

Den udtalelse er den femdobbelte Ballon d'Or vinder dog langt fra enig i, og i et længere opslag på Instagram giver Ronaldo sin mening til kende.

'Pascal Ferré løj. Han brugte mit navn til at promovere sig selv og det magasin, han arbejder for', skriver Ronaldo og fortsætter.

'Det er uacceptabelt at personen, der er ansvarlig for en så prestigefuld kåring, kan lyve på sådan en måde med totalt mangel på respekt overfor en person, der altid har respekteret France Football og Ballon d'Or.'

Årets Ballon d'Or prisuddeling fandt sted mandag aften, men Ronaldo var ikke til stede ved gallashowet i Paris.

Ifølge Ferré, er det fordi Ronaldo har en karantæne, men heller ikke det er portugiseren enig i.

'Han (Ferré red.) løj igen i dag ved at retfærdiggøre mit fravær fra prisuddelingen med en karantæne, som ikke eksisterer,' skrev Ronaldo for at mane rygterne til jorden.

Cristiano Ronaldo afsluttede sit opslag med at skrive, at hans fokus allerede er på den næste kamp.

Den finder sted torsdag, hvor Manchester United møder Arsenal på hjemmebane.

Ronaldos evige rival, Lionel Messi, vandt i øvrigt Ballon d'Or-prisen for syvende gang i karrieren ...