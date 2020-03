Stort medie: Her er nødplanen

De tre scenarier

1. Kampe uden tilskuere

Den første mulighed er angiveligt, at slutrunden forløber på samme måde, som flere kampe i Europa allerede afvikles. For gabende tomme tribuner.

2. Kampe rykkes geografisk

En anden mulighed skulle angiveligt være, at rykke kampe fra særligt udsatte lande som Italien til mindre smittede steder. Her blev Dublin nævnt som muligt alternativ til Rom, da Italien er et af de værst ramte lande.

3. Udskydelse af slutrunden

Tredje option er helt at aflyse og rykke slutrunden. Den kunne for eksempel blive skubbet til sommeren 2021. Et benspænd her er dog, at FIFA-præsident Gianni Infantinos storstilede nye projekt, et udvidet klub-VM med 24 hold, skal løbe af stablen i Kina. Så det kan godt gå hen og blive bøvlet.