Super League kollapser

Halvdelen af de tolv fodboldpirater, der søndag aften selvsikkert hejste flaget med dødningehovedet og de korslagte knogler over fodbold-Europa, er hoppet over bord, inden skibet overhovedet kom fra kaj.

Ved midnatstid natten til onsdag kollapsede Super League reelt. Her blev det offentliggjort, at de engelske klubber trækker sig fra projektet.

Chelsea, der spillede kamp sent tirsdag aften, er det eneste medlem i den britiske flok, der endnu ikke er kommet med officiel erklæring vedrørende klubbens exit, men denne skulle være på trapperne.

Første mandskab i redningsbåden var Manchester City, der tyvstartede en halvanden time tidligere og padlede mod land.

Kort efter fulgte Tottenham, Liverpool, Manchester United og Arsenal i samlet flok.

Flere timer inden var hele fundamentet allerede begyndt at vakle voldsomt...

I løbet af nogle vanvittige minutter tirsdag aften smuldrede udbryderligaens sammenhold som sand under det enorme pres fra fans, de hjemlige ligaer, UEFA, FIFA og flere europæiske regeringer.

Preset blev sågar synligt i Londons gader, hvor Chelsea-tillhængere lancerede en stor og højlydt demonstration forud for hjemmekampen mod Brighton.

Hundredvis af Chelsea-fans demonstrerede tirsdag aften. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Premier Leaugue-opgøret på Stamford Bridge blev udsat i 15 minutter, mens rygterne om udmeldelse florerede.

Altimens begyndte det at rumstere i Spanien, hvor det forlød, at FC Barcelona og Atletico Madrid også ville ud.

På Camp Nou forsøgte præsident Joan Laporta at redde ansigt ved at sige, at klubben alligevel først ville kunne indtræde i den europæiske superliga, hvis medlemmerne i klubben stemmer for.

Dermed forsøger Barcelona-bossen at holde sig ved magten, mens den snart er fortid for en anden prominent fodboldboss.

Sent tirsdag aften meddelte Manchester United således, at Ed Woodward ved udgangen af året fratræder sine poster som næstformand og direktør i den engelske storklub.

Og der er muligvis flere højstående herrer på vej ud af bagdøren.

Fra flere italienske medier forlyder det, at Juventus-direktøren Andrea Agnelli også vil trække sig.

Ed Woodward valgte tirdag aften at bekendtgøre sin afsked i United. Foto: Richard Heathcote/Ritzau Scanpix

Fiat-kongen og Juventus-direktør Andrea Agnelli menes at være på vippen i storklubben. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

For samtlige fodboldbosser, der har aktier Super League, er turneringens nedsmeltning naturligvis en kæmpe lussing.

Krisemødet kort før midnat blev afholdt bare 48 timer efter lanceringen af projektet. Her forlod halvdelen af selskabet så festen, før den for alvor fik lov at starte.

Det dufter ikke af storhed. Det stinker af fiasko.

Allerede tidligt tirsdag viste Tottenhams formand, Daniel Levy tegn på kolde fødder, da han i forbindelse med tirsdagens møde, hvor de 14 andre Premier League-klubber mødtes med ligaens øverste chef, Richard Masters, sendte en besked til sine nye fjender gennem Brightons administrerende direktør, Paul Barber, som tidligere har beklædt samme post hos Tottenham.

Barber kunne angiveligt fortælle de øvrige klub-bosser, at en 'rystet' Daniel Levy gerne ville viderebringe, at den nuværende situation, hvor en sjældent samlet fodboldverden har erklæret udbryderne krig, 'ikke var det, jeg ønskede eller forventede'.

Daniel Levy og Tottenham kommer ikke til at spille Super League næste år. Foto: Chris Brunskill/Ritzau Scanpix

Men hvis Levy eller de andre fodboldpirater forventer at blive modtaget med åbne arme, venter der nok en skuffelse.

- Vi er alle stadig rasende over det, der er sket. Hver eneste af os, siger en anonym mødedeltager til avisen.

- Der er ingen sympati for Levy eller andre af de involverede overhovedet. Det er dem, der har sat os i denne situation på grund af deres grådighed, fortalte en anonym mødedeltager The Sun, mens en anden påpeger, at det er alt for sent for Daniel Levy og de andre at trække offerkortet.

Nu har de i første omgang startet med at trække sig fra turneringen.