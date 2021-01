Super-transfer på vej

Tag Bayern München og Real Madrid og krydr det med et skud David Alaba og en mislykket forhandling, og så har du et af de helt store transfer-dramaer, der skal udfolde sig i 2021.

Den østrigske altmuligmand har kontraktudløb til sommer, og hans kontrakt med Bayern ser ikke ud til at kunne forlænges af de tyske Champions League-mestre.

Derfor står Real Madrid på spring for at lokke den 28-årige til klubben, melder Spaniens største sportsavis Marca, der har base i den spanske hovedstad.

Nej til Bayern, hvor kontrakten udløber til sommer. Foto: Frank Hoermann/Ritzau Scanpix

Ny bejler til Eriksen

Alaba, der har spillet alt fra kant til midterforsvarer, har angiveligt sagt nej til en ugeløn på 1,5 mio. kroner hos tyskerne.

- Lad mig slå fast, at vi gav ham et tilbud, der viser præcis, hvor meget vi værdsætter ham, men han accepterede det ikke, har bestyrelsesformand Karl-Heinz Rummenigge tidligere udtalt.

Marca fortæller, at Real Madrid vil give Alaba en fire-årig aftale, som per sæson vil indbringe ham 75 mio. kroner. Så altså nærmest den samme årsløn som tyskerne tilbød.

Unge Alaba med de gamle kæmper. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Det var besluttet inden

Østrigeren kom til Bayern i 2008, så måske skal der bare ske noget nyt for ham efter et hav af tyske mesterskaber og også en Champions League-titel i baggagen.

Træner Zinedine Zidane skulle have nikket 'si' til transferen, og Real Madrid ser ham som en fantastisk mulighed, fordi han både kan spille venstreback og midterforsvarer, hvor han kunne give konkurrence til Raphael Varane og måske fremtidigt kunne erstatte Sergio Ramos, der bliver 35 til marts.

Samtidig noterer klubben sig, at han får meget få kort - modsat Ramos - og endnu ikke har fået en rød billet, siden han spillede U17-ligaen ....

Få et overblik over de største nyheder fra sidste transfer i videoen her:

Evander-salg kan blive FCM-nøglen

OB's transfer-kvaler: Det trækker op til salg