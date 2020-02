Superliga-profil til storklub

Oliver Abildgaard er indtil videre færdig med at tørne ud i Superligaen for AaB.

Mandag meddeler den nordjyske klub, at den 23-årige midtbanespiller er udlejet til russiske FC Rubin Kazan frem til sommeren i 2020.

Se highlights - FCK slået på straffe

Derefter har russerne en option på at købe Oliver Abildgaard, oplyser AaB.

- Det har ikke været nogen hemmelighed, at jeg gerne ville prøve mig af på en anden og højere hylde, og jeg er glad for, at det nu er en realitet, siger Oliver Abildgaard.

- Med FC Rubin Kazan bliver jeg del af en stor klub i en stærk liga, og det er min klare ambition, at opholdet i Rusland skal blive af længere varighed.

Han har spillet 91 kampe for AaB, og han har i alt scoret fire mål. I denne sæson er Oliver Abildgaard noteret for en enkelt sæsonscoring i Superligaen.

Han er også noteret for 12 ungdomslandskampe for Danmark.

Administrerende direktør og fungerende sportschef i AaB, Thomas Bælum, erkender, at spilleren gerne ville videre i karrieren.

- Oliver har gjort det godt i AaB og havde et stærkt ønske om at komme af sted til en udenlandsk klub, og her har FC Rubin Kazan indfriet både Olivers og vores forventninger.

- Med sine særlige kompetencer i hoved- og nærkampsspillet besidder Oliver nogle specielle evner, og han vil være savnet. Men da vores økonomiske krav blev opfyldt, har vi ikke villet stå i vejen for Olivers drøm, udtaler Thomas Bælum blandt andet.

AaB oplyser på sin hjemmeside, at udlejningen af Oliver Abildgaard betyder, at klubben opjusterer forventningerne til resultatet for 2020 fra et minus på mellem 8-13 millioner kroner til et minus i niveauet 7-12 millioner kroner.

Rubin Kazan ligger fjerdesidste i den bedste russiske liga efter 19 runder.

Oliver Abildgaard kan få debut 1. marts i udekampen mod Tambov.

Se også: Superliga-klub til salg

Se også: Kun på Ekstra Bladet: Se FCK og Brøndby i aften