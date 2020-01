Superligaens dyreste scorer hattrick

Superligaens dyreste Alexander Sørloth har langt om længe genfundet målformen.

Den 24-årige nordmand, der indtil videre har været en meget dyr fornøjelse for Crystal Palace, oplever succes som aldrig før over 4000 km væk fra London-klubben.

Den lange nordmand, som de tidligere danske mestre FCM for godt to år siden solgte for et rekordløb til London-klubben, scorede hattrick, da Trabzonspor med en tennissejr på 6-0 over Kasimpasa tog et nyt skridt mod den absolutte top i Tyrkiet.

Målene var nordmandens mål nr. 13, nr. 14 og og nr. 15 på bare fem måneder i Süper Lig.

Med sejren er Trabzonspor, der er hjemmehørende i det østlige Tyrkiet ud til Sortehavet og forholdsvis tæt på grænsen til Georgien, avanceret til tredjepladsen i Süper Lig.

Det er kun fem måneder siden, at englændernes manager, en gammel FCK-kending Roy Hodgson påny gav nordmanden løbepas og sendte ham af sted på to år langt ophold i Tyrkiet.

Crystal Palaces manager Roy Hodgson har igen lejet Superligaens dyreste spiller ud. Foto: AP

Siden har Alexander Sørloth oplevet masser af succes og overstrålet Trabzonspors store stjerne, den tidligere Manchester City-, Chelsea- og Liverpool-stjerne Daniel Sturridge.

Sideløbende har den tidligere FCM-angriber også scoret fire mål i efteråret for Norge i EM-kvalifikationen, lige som han i sidste sæson under genforeningen med sin gamle træner Jess Thorup i belgiske Gent scorede fem mål.

Det står i skarp kontrast til, hvad Alexander Sørloth har indtil videre ikke har udrettet i Crystal Palace, hvor han ikke har scoret en eneste gang i Premier League.

– Det er ikke for at være respektløs mod den tyrkiske liga, så er det en anderledes liga og en anden form for fodbold. Jeg beklager at måtte sige at score 12 mål i Tyrkiet, ikke betyder, at han kan komme til å komme tilbage hit og score 12 mål i Premier League.

Sådan lød det lørdag fra Roy Hodgson i en udtalelse til norske VG, hvor Crystal Palace beklager, at han ikke har fået mere ud af den FCM-spiller, som i første omgang kostede englænderne 75 millioner kroner, men handlen kan ende med, at FCM vil indkassere 135 millioner kroner på grund diverse bonusser.

Sørloths megatransfer på plads - og prisen er vild!

Over 100 millioner for topscorer - FCM går efter vild transfer-rekord

Superligaens åbenbaring helt privat: Kæresten, fodboldfaren og skøjtehemmeligheden