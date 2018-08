Superstjerne redder drenges liv: Mor opløst i tårer

Fredag modtog en brasiliansk familie en opringning, der fik tårerne til at trille af taknemmelighed.

For den betød, at familien De Amorin’s to børn, João på 6 år og Miguel på 11 måneder, nu kan modtage livsreddende behandling for SMA (Spinal muskelatrofi), som angriber og nedbryder de motoriske nerveceller i hjernen og rygmarven.

Den alvorlige sygdom kan behandles, men det kræver penge, mange penge. For den skal foretages i USA og vil koste knap syv millioner kroner for de to drenge.

Forældrene har ikke den slags penge og har derfor via de sociale medier startet en stadig mere succesfuld indsamling, men der manglede stadig godt en halv million kroner, før rejsen mod USA kunne påbegyndes.

De penge kom med telefonopringningen.

I den anden ende var det nemlig Liverpool-stjernen Roberto Firmino’s kone Larissa, der på parrets vegne gav løfte om at lægge det resterende beløb.

– Hun sagde, at de ville donere så meget, som vi behøvede, så det beløb fik vi, fortæller børnenes mor Gracieli de Amorin i følge Globo.

– Jeg græd så meget. Vi har ventet på det her øjeblik så længe.

Roberto Firmino, havde ikke lyst til at kommentere donationen, da Globo forsøgte at få ham i tale efter Liverpools træningkamp tirsdag i Torino, men Larissa har sat ord på:

– Vi bliver meget berørte, når vi hører om den slags skæbner. Vi er også forældre og kan bare forestille os den smerte, som den familie gennemlever.

- Roberto er en fantastisk person, som meget gerne ville hjælpe børnene. Det fineste er, at han ikke kræver noget den anden vej. Det kommer rent fra hjertet, siger hun.

