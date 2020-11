Superstjernen anklaget - én dømt for sexchikane

New York City FC konkluderer, at flere individer opførte sig upassende og uacceptabelt i sag om sexchikane overfor kvindelig praktikant

David Villa ville ikke høre tale om det.

Han kaldte det for decideret løgn, da en kvinde i sommer stod frem og fortalte om sexchikane fra blandt andre den spanske verdensmester i deres fælles tid i fodboldklubben New York City FC.

Villas benægtelser til trods valgte klubben alligevel at undersøge de grove beskyldninger nærmere.

Det viser sig nu, at kvindens påstande holder vand.

En intern undersøgelse er ifølge ESPN færdiggjort, og her konkluderer klubben, at flere personer har deltaget i 'upassende og uacceptabel opførsel' overfor hende. Hun var i sin tid praktikant i klubben.

'Drillerier og kommentarer om tøj'

Af disse er kun en enkelt stadig ansat i klubben, og vedkommende er blevet idømt en straf, der dog ikke er offentliggjort.

David Villas navn bliver ikke nævnt.

- Anklagerne gik på et lille antal spillere og medarbejdere, der ikke opførte sig efter klubbens standarder i deres interaktioner med praktikanten og andre ansatte i klubben, står der i den pressemeddelelse, som New York City FC har sendt til ESPN.

Ufattelige tal bag Sønderjyskes chok-føring

- Opførslen inkluderede unødvendig fysisk kontakt, drillerier og kommentarer om tøj og optræden. Klubben konstaterer, at den opførsel var upassende og uacceptabel, står der.

Ifølge ESPN har undersøgelsen bekræftet, at Villa rørte kvinden på 'en upassende måde' og fik hende til at følge sig dårligt til mode.

Spurgte aldrig om mit navn

Kvinden påstod i sommer, at David Villa stod bag 'uvelkommen fysisk kontakt', og at 'der ikke gik en dag, uden at Villa 'tog på mig eller verbalt chikanerede mig men aldrig spurgte, hvad jeg hed', som hun har fortalt.

Klubben hyrede et advokatfirma til at forestå undersøgelserne, der medførte interviews med 40 ansatte, hvoraf mere end halvdelen var kvinder.

David Villa indstillede karrieren tidligere på året efter et ophold i japanske Vissel Kobe. Han spillede fire succesfulde år i New York efter en lang og gloværdig karriere for Sporting Gijón, Zaragoza, Valencia, FC Barcelona og Atlético Madrid - samt det spanske landshold.

Udover flere spanske mesterskaber og pokaltitler vandt han som én af få både Champions League, EM og VM. Ved VM i 2010 blev han delt topscorer og kom på turneringens hold.

Toptræner rasende over spørgsmål

Husspektakler var jubel over dansk sejrsmål

Sensationsklub gør tykt grin med Trump