Superstjernernes opsigtsvækkende køb

Et bemærkelsesværdigt opløb har set dagens lys i mexicansk fodbold.

Flere internationale stjerner er gået sammen om at skyde penge i Club Necaxa, der er bundprop i landets bedste række.

Det erfarer Sportico.

De nye investerorer, der har sikret sig 50 procent af aktierne, tæller blandt andet fodboldikonet Mesut Özil, stjerneskuespilleren Eva Longoria, supermodellen Kate Upton og baseball-legenden Justin Verlander.

I front for den økonomiske satsning står ejendomsinvestoren Al Tyler og Sam Porter, der er strategisk chef i MLS-klubben DC United.

Ingen af de to har ønsket at kommentere oplysningerne fra Sportico, men Club Necaxa udsendte mandag en pressemeddelelse, der lod fortælle, at man var tæt på en 'historisk strategisk investering'.

Det påtrængende spørgsmål er naturligvis, hvorfor den prominente og pengestærke flok pludselig skyder millioner af dollars i et relativt ukendt hold, der ligger sidst i den bedste mexicanske række, Liga MX.

En del af forklaringen skal formentlig findes i det faktum, at der på det amerikanske marked er nævneværdig interesse for fodbolddækningen hos naboerne i syd.

Ifølge Sportico bor der flere end 37 millioner mennesker af mexicansk oprindelse i USA, og det kan mærkes på de amerikanske seertal til kampene i Liga MX.

I år er hvert opgør i gennemssnit blevet fulgt af 845.000 seere i USA. Til sammenligning bliver Premier League-kampene omtrent fulgt af halvt så mange amerikanere.

