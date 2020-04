Sviner tidligere FCK’er: - Vidste ikke meget om fodbold

Roberto Carlos blev en legende i Real Madrid, og der findes nok en Inter-fan eller to, der ærgrer sig over, at den italienske klub i 90'erne valgte at sælge den brasilianske kanonkonge.

De kan skyde skylden på den tidligere FCK-træner Roy Hodgson, som ikke kunne bruge Carlos som venstre back.

Efter blot en sæson i Italien blev Roberto Carlos i 1996 solgt til Real Madrid, hvor han igennem 11 sæsoner havde stor succes.

- Roy Hodgson ødelagde mig, siger den tidligere brasilianske verdensmester i et interview med Marca.

- Han fik mig til at spille på den centrale midtbane. Jeg ville ikke få en chance for at spille for Brasilien på den måde, og der var Copa America i 1997.

- Det var ikke sådan, at vi kom dårligt ud af det med hinanden, men han vidste bare ikke meget om fodbold, lyder det fra Roberto Carlos.

Efter EM-fiaskoen i 2016 stoppede Roy Hodgson som engelsk landstræner. Foto: Claude Paris/Ritzau Scanpix

Den engelske træner, der i starten af årtusindet hentede et mesterskab til FC København, mente, at Roberto Carlos var for udisciplineret til at kunne udfylde pladsen som venstre back.

Han begyndte i stedet at bruge Felice Centofanti på pladsen, og da Hodgson købte endnu en venstre back i skikkelse af Alessandro Pistone, så Roberto Carlos ingen fremtid i Inter.

Han havde hverken tænkt sig at spille på den centrale midtbane eller være venstre wing og bad om et møde med ejer Massismo Moratti.

- Jeg talte med Moratti og bad ham om at få lov at komme væk. Jeg tog til Madrid på grund af Capello. Han var den vigtigste træner i mit liv, siger Carlos i interviewet med Marca.

På trods af at han ifølge Carlos ikke har den store forstand på fodbold, har Roy Hodgson haft en ganske flot trænerkarriere.

Han har blandt andet været manager i Blackburn, Fulham og Liverpool og stået i spidsen for Schweiz, Finland og England.

72-årige Hodgson er stadig aktiv. Han er manager i Crystal Palace, der under hans ledelse er så godt som sikre på at få endnu en sæson i Premier League.

I efteråret 2015 var Roberto Carlos en tur i Slagelse med sin indiske klub Delhi Dynamos. Foto: Jan Sommer

Til sammenligning har 47-årige Robert Carlos’ trænerkarriere været mere beskeden.

Han startede i Anzhi Makhachkala og har også været i de tyrkiske klubber Sivasspor og Akhisar Belediyespor.

Hans foreløbig sidste trænerjob var i Indien, hvor han i 2015 var spillende træner i Delhi Dynamos.

