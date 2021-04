Tabte kæben: Så vilde var Bendtners fester

Tidligere holdkammerat fra Rosenborg fortæller, hvordan den danske angriber lærte dem at feste på et helt nyt niveau

Da Nicklas Bendtner til alles overraskelse i marts 2017 valgte at rykke til den norske klub Rosenborg, havde han ikke bare fodboldstøvler med i kufferten. Han havde også nogle festvaner, der lå et andet sted end det, de var vant til i Trondheim.

Det afslører hans daværende holdkammerat, Pål André Helland, som gæst i TV2 Norges podcast, B-laget.

- Ja, der var en del fester der, men vi kan vel snuppe to stykker, siger han og løfter en stemning af spændt forventning i studiet.

- De fleste i omklædningsrummet var jo nok vant til at feste, men da de første gang kom hjem til Bendtner, og der var vagtfolk, serveringspersonale, egen DJ og fri bar, gjorde de alligevel store øjne. Det var helt strålende, fortæller den 31-årige kantspiller, der i dag repræsenterer Lillestrøm i Eliteserien.

Nicklas Bendtner i højt humør på pressemødet efter sin ankomst til Rosenborg. Sportschef Stig Inge Bjørnebyes smil indikerer måske, at han aner, at danskeren vil blive en håndfuld. Foto: Lars Poulsen

Den danske angriber slog sig ned i en funkisvilla på 547 kvadratmeter på Jakobsli til en pris på 18 millioner norske kroner, godt 14 millioner danske.

Og her holdt den partyglade dansker senere en fødselsdagsfest, som både Helland og en hel del andre sent vil glemme.

- Spillerne var inviterede med kærester, fortæller Helland og oplyser samtidig, at også en ung mand var med i kredsen.

- Vi startede med at spise på Søstrene Karlsen, siger han med adresse til et populært spisested med bar på Solsiden i Trondhjem.

- Da klokken begyndte at nærme sig 22.30, var der ved at blive fyldt op. Men da havde den unge mand fået at vide, at der skulle inviteres nogle folk med til fest, fortæller Helland og nikker smilende ja til afbrydelsen fra en anden i studiet, der foreslår ’smukke piger’.

- Pludselig stod der to store busser udenfor, og da klokken var 23, forsvandt cirka 100 mennesker fra Søstrene Karlsen. Det var direkte ind i busserne og hjem til ham.

- Og der stod nogen tilbage og kløede sig i hovedet, for det var jo på det tidspunkt, hvor der normalt begynder at blive fyldt op i byen: ’Er det en evakuering eller hvad?’

Og til almindelig moro i det norske studie, konkluderer Pål André Helland:

- Jo, det var fester på et lidt andet niveau, end vi var vant til.

