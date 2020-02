Tæt på kæmpe handel

Frank Lampard måtte i januar erkende, at Chelsea ikke fik forstærket spillertruppen, men nu forlyder det, at London-klubben til sommer henter Hakim Ziyech i Ajax

Hakim Ziyech ser ud til at nærme sig enden på sin tid i Ajax.

Således skriver den hollandske avis De Telegraaf onsdag, at marokkaneren er på vej mod et sommerskifte til Chelsea. London-klubbens cheftræner Frank Lampard var egentlig opsat på at hente Ziyech allerede i januar, men det ville Ajax altså ikke gå med til.

Lampard er dog så stor en beundrer af den marokkanske tekniker, at han bad Chelsea-toppen om at forhandle en transfer på plads til sommer. Prisen lyder på omtrent 335 millioner kroner, skriver De Telegraaf.

Transferen er dog ikke 100 procent på plads endnu, forlyder det. Intet er skrevet under, og dermed er døren i teorien åben for, at Ziyech kan ende i en anden storklub.

I øjeblikket forhandler Ajax dog kun med Chelsea om Ziyech, og hollænderne har ikke planer om at indlede forhandlinger med andre klubber.

Ziyech ønsker selv at se situationen an, idet marokkaneren er opsat på at skifte til en klub, der spiller Champions League-fodbold i næste sæson. Chelsea ligger i skrivende stund på fjerdepladsen i Premier League, hvilket altså vil sende Lampards tropper i Champions League.

