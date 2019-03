Tag den, Ronaldo: Stjernetræner hylder Messi

- Ronaldo smadrer Messi!

Sådan proklamerede herværende medie torsdag i en artikel, der dokumenterede mål for mål, at portugiseren i den største af alle klubturneringer er kongen over alle.

End ikke Lionel Messi kan følge Ronaldos målrus.

Men én ting er Champions League. Noget andet er flair, finesse, talent og alle de andre ingredienser, der gør et fodbold-geni.

Og her vinder Messi. Med længder endda.

Det mener Fabio Capello. Ja, den italienske træner-legende er endda overbevist og puffer Messi helt derop på den største tinde, hvor kun to andre fodboldspillere befinder sig.

- Ronaldo er en ekstraordinær spiller, men Messi er et geni, siger Capello til Sky Sport Italia.

- Der findes tre genier i fodbold; Pelé, Diego Maradona og Lionel Messi.

Ronaldo er med sit hattrick mod Atlético Madrid oppe på 124 mål i 160 kampe for Manchester United, Real Madrid og Juventus. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Ronaldo kan hjælpe sit hold til at vinde hvad som helst, men Messi er et geni og går videre end det. Første gang jeg stødte på Messi, var han bare 16 år gammel, og jeg var blæst bagover, fortæller Capello.

- Allerede dengang gjorde han, hvad han gør nu, fordi han er et geni, gentager toptræneren.

- Ronaldo er blevet en mester, men han er intet geni, siger han uden at komme yderligere ind på, hvad der definerer et geni, og hvilke kvaliteter, der adskiller de to.

I øvrigt er både Messi og Ronaldo klar til kvartfinalerne i Champions League, og det kunne da være interessant at se et møde mellem Barcelona og Juventus, når der fredag trækkes lod til kvart- og semifinalerne.

Fabio Capello brød gennem lydmuren som toptræner i spidsen for AC Milan i første halvdel af 1990'erne, da han afløste Arrigo Sacchi. Det var Capello, der stod bag massakren på FC Barcelonas 'El Dream Team' i Athen i Champions League-finalen 1994, og efter fire Serie A-titler drog han til Real Madrid, som han vandt det spanske mesterskab med i 1997.

Siden har han haft ophold i Roma og Juventus med hvem han har vundet det italienske mesterskab.

