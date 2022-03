Taler ud om vild flugt: - Det var farligt

Krigen i Ukraine rammer høj som lav, og selv berømtheder må tage flugten, når Vladimir Putins invasionshær rykker frem.

Det kan den portugisiske fodboldtræner Paolo Fonseca skrive under på, efter at han sammen med sin familie måtte kaste sig ud i en nervepirrende flugt væk fra russiske bomber og missiler.

Fonseca, der senest har været træner i AS Roma, har en fortid hos Shakhtar Donetsk, hvor han mødte sin hustru Katerina Ostroushko, der var ansat i klubbens medieafdeling.

Sammen med parrets søn opholdt de sig i Ukraines hovedstad, Kiev, da russerne indledte deres bombardement. Et angreb, der kastede den lille familie ud på en 30 timer lang nervepirrende flugt væk fra krigens trusler.

Planen om at flyve til Polen kollapsede, så flugten skulle gennemføres i bil, og selvom det umiddelbart var 'den forkerte vej' valgte familien at køre østpå, hvor Shakhtars sportsdirektør, den tidligere kroatiske landsholdsspiller Dario Srna tilbød husly på et hotel, der er ejet af klubbens præsident. Det fortæller han til Sky Sports.

- Vi tog til hotellet, og boede i en bunker i halvandet døgn sammen med de brasilianske spillere fra Shakhtar og den tekniske stab. Jeg begyndte at tænke, at situationen blot ville blive værre, så vi kontaktede den portugisiske ambassade.

- Det var farligt. Vi rejste nat og dag uden at sove, forklarer Paolo Fonseca, der kørte i 30 timer, inden de nåede Moldova. Siden kørte de videre til Rumænien.

- Vi kørte mange gange forbi ukrainske tropper på vejene. Vi stoppede mange gange, når vi hørte alarmerne, og der var meget trafik.

- I meget af tiden kunne vi blot køre fem kilometer i tiden. Under turen var vi i fare. Vi kørte endda om natten, og jeg hørte flyene passere. Men jeg så ikke skyderi eller kampe, fortæller portugiseren.

På Instagram har Katerina Ostroushko bekræftet, at familien er i sikkerhed igen.

I en story på Instagram takker Katerina Ostroushko for opbakningen. Foto: Instagram

'Vores venner fra hele verden. I er fuldstændigt fantastiske! Tak for jeres store støtte, jeres bønner og hjælp på vores mørkeste dage', skriver hun blandt andet.

