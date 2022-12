Terror-chok for Alaba: Svigerfar anholdt for kupforsøg

Real Madrid-stjernens svigerfar er blevet anholdt for at være en del af Reichsbürger-bevægelsen

Mindst 25 personer blev anholdt under en storstilet tysk politiaktion onsdag.

Personerne tilhørte den højreekstremistiske terrorgruppe Reichsbürger-bevægelsen, der havde planer om at kuppe den siddende tyske regering.

Nu viser det sig, at Real Madrid-stjernen David Alabas svigerfar er blandt de anholdte.

Det skriver flere tyske og østrigske medier, blandt andet Bild og Exxpress.

David Alaba er forlovet med Shalimar Heppner, som er datter af den tyske stjernekok Frank Heppner.

Frank Heppner blev anholdt på det kendte luksushotel Hotel Kempinski i Kitzbühel i Østrig, hvor han er ansat som køkkenchef.

David Alabas kæreste, Shalimar Heppner, er datter af stjernekokken Frank Heppner, der angiveligt er en del af Reichsbürger-bevægelsen. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Ritzau Scanpix

Kendiskokken skulle angiveligt have tætte bånd til inderkredsen af Reichsbürger-bevægelsen og skulle i den forbindelse være hyret ind for at lave mad til gruppens militærstyrke, hvor han var ansvarlig for alle kantiner.

Desuden skulle hans kreditkort været blevet brugt til at købe et mobile home til bevægelsen.

Ifølge medierne er David Alaba 'dybt chokeret' over nyheden.

62-årige Frank Heppner skal afhøres i Karlsruhe senere fredag.

Spektakulære kupplaner

Over 3000 politibetjente deltog i den store aktion onsdag morgen.

Der blev foretaget razziaer i mere end 130 huse og lejligheder i mindst 11 af de tyske delstater. Der blev også foretaget anholdelser i Østrig og Italien.

En prins ved navn Heinrich XIII, fra den tyske adelsfamilie Reuss, blev også anholdt i forbindelse med aktionen. Planen var, at han skulle indsættes som leder i en ny fremtidig stat.

Sikkerhedsmyndighederne forventer i de kommende dage at foretage flere razziaer.

Reichsbürger-bevægelsen er en relativt stor bevægelse, som er knyttet til flere nynazistiske grupperinger.

Tysklands efterretningstjeneste anslår, at bevægelsen har omkring 21.000 tilhængere, hvor flere skulle være trænet i våbenbrug.

