Thorup svinger jernnævnen: Smider profil på B-holdet

Jess Thorup er chefen i KAA Gent, og det er klubbens offensivprofil Stallone Limbombe blevet gjort meget klart af danskeren.

27-årige Limbombe kom til Gent forud for denne sæson, og han har foreløbig spillet 20 ligakampe - undervejs har han blandt andet markeret sig ved at score to mål i Thorups trænerdebut for klubben. Nu har den danske træner imidlertid smidt Stallone Limbombe ned på B-holdet.

Journalisten Stefan Smet, der dækker Gent for avisen Het Nieuwsblad, citerer på Twitter Jess Thorup for, at Limbombe i sidste uge blev sendt på B-holdet, fordi der har været nogle uenigheder imellem de to.

Limbombe har ikke været på banen i Gents seneste tre kampe, selv om han er den spiller i klubben med flest assists i denne sæson.

Jess Thorup: "Op dit moment zit Stallone Limbombe in het B-team. Die beslissing nam ik vorige week omdat er enkele zaken tussen ons speelden, waar ik niet meer akkoord ging." #kaagent — Stefan Smet (@Stefan_gent) 29. januar 2019

Historien melder ikke noget om, hvad stridighederne mellem Jess Thorup og Stallone Limbombe bunder i, men det er ikke første gang i denne sæson, at danskeren sender en etableret Gent-spiller på B-holdet.

Thorup havde således kun været i klubben i ganske kort tid, da midtstopperen Dylan Bronn blev degraderet på grund af dårlig opførsel. Bronn er dog for længst taget til tåde og har på det seneste været fast mand i Thorups startopstilling.

Nedtælling til transfer-deadline: Det kan eksplodere i FC Midtjylland

Se også: FCM spiller med musklerne: Byder ti mio. for Superliga-profil

Se også: Tavse VM-helte - holder på hemmelighed