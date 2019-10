Ti tyskere giver Estland en lille fodboldlektion

Med en mand i undertal i det meste af kampen vandt Tyskland søndag med 3-0 ude over Estland i EM-kvalifikationen.

Ilkay Gündogan scorede to gange for gæsterne efter pausen, inden Timo Werner lukkede festen.

Kampen fik ellers en skidt start for Tyskland, da Emre Can efter 13 minutter blev udvist, da han kom for sent ind en tackling af esternes Frank Liivak på kanten af straffesparksfeltet.

Udvisningen satte sit præg på gæsternes spil, og tyskerne havde svært ved at dominere kampen i første halvleg.

Landstræner Joachim Löws mandskab kom langt bedre ud efter pausen og viste nogle af de takter, der for fire måneder siden sikrede tyskerne en hjemmesejr på 8-0 over Estland.

Efter få minutter lagde Kai Havertz an til en afslutning, men bolden endte lidt tilfældigt hos Gündogan, der med et skud fra distancen gjorde det til 1-0. På vej mod målet ramte bolden holdkammeraten Marco Reus.

Fem minutter senere øgede Manchester City-spilleren også til 2-0 efter en frispilning med hælen fra Reus. Også ved 2-0-målet blev bolden afrettet - denne gang af en estisk forsvarer.

Gündogan var 20 minutter før tid i oplæggerens rolle, da han med en lang, præcis aflevering fandt indskiftede Timo Werner. Alene igennem øgede Leipzig-angriberen til 3-0.

Tidligere på søndagen vandt Holland på udebane med 2-1 over Hviderusland i gruppe C, hvor det efterhånden ser ud til, at Holland og Tyskland skal tage de to EM-pladser.

Både Tyskland og Holland har 15 point efterfulgt af Nordirland med 12, Hviderusland med 4 og Estland med et enkelt point.

Nordirerne har det langt sværeste slutprogram af gruppens tre EM-bejlere. I næste runde kommer hollænderne forbi Belfast, inden Nordirland i sidste spillerunde skal en tur til Tyskland.

