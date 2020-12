Tidligere FCK-profil skrider fra nedrykker

Christian Bolaños tryllede for OB og FCK, men nu er det slut for ham i Skandinavien

Den tidligere FC København-profil Christian Bolaños vendte i september tilbage til skandinavisk fodbold efter nogle år på den anden side af Atlanterhavet, da han skiftede til norske IK Start. Men nu forlader han Skandinavien igen.

Den norske sæson er nemlig slut, og efter at IK Start ikke kunne sikre sig overlevelse i den bedste række, forlader Christian Bolaños nu klubben.

Det oplyser Start på sin hjemmeside.

Atle Roar Håland, der er sportschef i klubben, har dog været meget tilfreds med Christian Bolaños' bidrag i hans knap fire måneder i klubben, som han også spillede for, inden han røg til FC København i 2010.

- Det har været en fornøjelse at have Christian i klubben i disse måneder. Vi hentede ham, fordi vi troede, at han kunne give os et boost, både med sine kvaliteter og på grund af hans indflydelse på de andre omkring ham. Han havde bestemt den effekt.

- Vi er meget taknemmelige for, at han valgte at vende tilbage til Kristiansand med sin familie, og vi er sikre på, at mange af vores unge spillere lærte meget af ham kun i disse måneder. Vi ønsker Bola alt godt i fremtiden, og vi vil holde god kontakt med ham, siger sportschef Atle Roar Håland til klubbens hjemmeside.

Christian Bolaños rejser nu hjem til Costa Rica, hvor hans tidligere klub Saprissa ifølge avisen La Nacion er interessede i at hente ham tilbage.

Den nu 36-årige costaricaner spillede i FC København fra 2010 til 2014 og nåede at spille 141 kampe for klubben med 18 mål til følge. Han har også spillet for OB, Al Gharafa i Qatar og Vancouver Whitecaps i USA.

Kæmpe Barcelona-nedtur

Corona-eksplosion rammer Premier League

Åbner for Barcelona-chok