Tidligere FCK-reserve hitter: Nu bliver han solgt i rekordhandel

Ikke kun i Danmark er transfervinduet åbent - det er det også i langt de fleste europæiske lande. Blandt andet i Belgien, hvor Jess Thorup er involveret i en stor transfer.

Den tidligere FC Midtjylland-boss er træner for Gent, og han har haft et godt øje til den tidligere FC København-målmandsreserve Thomas Kaminski, som danskeren ifølge Het Laaste Nieuws nu har sikret sig.

Målmanden, 26 år, er på kontrakt i KV Kortrijk, som købte ham fri af Anderlecht i 2016, og nu er hans skifte til Gent på plads, melder det belgiske medie, der fortæller, at kun en signatur mangler.

Han bliver ifølge Het Laaste Nieuws den dyreste målmandshandel mellem to belgiske klubber, idet Gent skal betale 2,5 millioner euro (ca. 20 millioner danske kroner) for at erhverve Kaminski.

Også Anderlecht kan glæde sig over transferen, for da klubben solgte Kaminski i 2016, var det med visse videresalgsklausuler, der skal sikre klubben omkring en million euro - svarende til 7,5 millioner danske kroner.

Målmanden ventes at være en del af Gent-holdet, når det senere i januar drager på træningslejr til Spanien, og han bliver klubbens førstekeeper fremadrettet.

Kaminski spillede i FC København i 2015/2016-sæsonen, inden han altså rykkede til Kortrijk. I den danske klub blev det blot til to Superliga-kampe og seks pokalkampe.