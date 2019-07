Tidligere FCK-stjerne: - Jeg brugte psykolog

Et rent skadeshelvede! Johan Wiland er stadig ikke kommet ud på den anden side efter to svære operationer i sin venstre skulder, men nu begynder den tidligere FCK-keeper trods alt at kunne skimte lyset for enden af tunnelen.

Men tiden efter operationerne har været svær, erkender målmanden i et interview med Aftonbladet, og når dåbsattesten efterhånden er nået op på 38 omgange, er det vist også ved at være på tide, hvis Hammarby-keeperen skal nå at vende tilbage på eliteniveau.

- Jeg har været åben med alt. Da det så sortest ud, begyndte jeg at gå til psykolog, siger Johan Wiland.

Forløbet har ind imellem været dramatisk. I oktober fik Johan Wiland voldsomme smerter i venstre skulder og blev akut fragtet til sygehuset, hvor man konstaterede en ondartet infektion.

- Det har været hårdt at se sit hold fra sidelinjen. Men langvarige skader hører til sporten, og desværre var det så min tur denne gang, siger Wiland, der italesatte sit problem.

- Ved at være åben, kan man hjælpe sig selv, men jeg gjorde det også, så klubben vidste, hvordan det stod til. Jeg har altid været åben med alt. Jeg konsulterede en psykolog, og klubben har været der for mig hele vejen. Jeg synes, det er helt fint, at man taler åbent om det, siger Johan Wiland til Aftonbladet.

Johan Wiland blev vraget i FCK, Stephan Andersen overtog i en periode posten som førstekeeper. Det tog hårdt på svenskeren, der blev ramt af en depression. Foto: Lars Poulsen

Nu er han på vej tilbage. Målmanden, der var på kontrakt i FCK fra 2009 til 2015, har så småt deltaget i træningen i to uger og sigter på at være tilbage på banen igen i efteråret. Nærmere vil han ikke komme det.

- Skulderen følges bedre og bedre dag for dag, og nu kan jeg deltage i målmandstræningen. Det er fantastisk dejligt. Jeg har sat en termin for, hvornår jeg ønsker at være tilbage, men datoen holder jeg for mig selv, siger han.

Åbenheden har forståeligt nok visse grænser!

Målmanden har tidligere fortalt om den voldsomme depression, der ramte ham i slutningen af FCK-tiden, da han blev vraget.

- Jeg havde jo ikke været der, hvor jeg er i dag som spiller og som menneske, hvis jeg ikke havde fået hjælp. Nogle dage kom jeg knap nok ud af sengen, det var kun fordi, at jeg var nødt til det, fortalte han dengang til Aftonbladet.

