Tidligere landsholdsspiller på eventyr: Bliver træner i nystartet liga

Den tidligere landsholdsspiller Michael Silberbauer skal på fodboldeventyr i Canada.

Den 37-årige nordjyde, der nåede 25 landskampe i rødt og hvidt, bliver en central del af den nystartede canadiske Premier League.

Mandag aften dansk tid blev Silberbauer præsenteret som head coach i Pacific Football Club, som er en af foreløbigt syv klubber i den første udgave af den canadiske Premier League.

We are excited to introduce the very first coach of Pacific Football Club. Welcome to the family, Michael Silberbauer

Read more: https://t.co/ZW6CBJdgbP #PacificFC #CanPL #HeadCoach #MichaelSilberbauer pic.twitter.com/d3TkJORZUg — Pacific Football Club (@Pacificfccpl) August 20, 2018

Canada har flere registrerede fodboldspillere end ishockeyspillere. Næsten en million spiller fodbold i Canada, men det er først nu, at landet får en professionel fodboldliga.

Den dækker fra kyst til kyst, og Silberbauer skal stå i spidsen for den nystartede klub Pacific FC fra Vancouver Island på den canadiske vestkyst.

- Jeg synes, at det virker sindssygt interessant. Jeg tror ikke, at der findes et så stort land, der ikke har en rigtig liga, og jeg glæder mig til at prøve kræfter herovre, siger Michael Silberbauer til Ekstra Bladet.

Den tidligere AaB’er og FCK’er har tilbragt de seneste år i Schweiz. Efter karrierestoppet for tre år siden er han blevet boende i alpelandet og har de seneste sæsoner været assistenttræner i FC Luzern.

Michael Silberbauer (th.) har de seneste år været assistenttræner i den schweiziske klub FC Luzern. Her ses han i selskab med klubbens tidligere cheftræner Gerardo Seoana. Foto: All Over Press

Den tidligere AaB'er og FCK'er Michael Silberbauer skal være træner i den nystartede canadiske Premier League i klubben Pacific FC. Foto: All Over Press

Det fortsætter han med året ud, inden han efter nytår skal gøre Pacific FC klar til ligastart i april 2019.

- Jeg har suget til mig fra forskellige trænere i mine år som assistent og været glad for min rolle i Luzern.

- Men jeg har også kunnet mærke, at jeg har haft en længsel efter at stå på egne ben på et tidspunkt, og denne mulighed var for god at sige nej til. Der er noget eventyr i det, og samtidig føler jeg mig godt forberedt til dette niveau, siger Michael Silberbauer.

Hans tidligere holdkammerat i Young Boys Josh Simpson er præsident og blandt skaberne af Pacific FC. Det var igennem ham, at Silberbauer kom i spil til jobbet som head coach.

De to har holdt kontakten, og Simpson spurgte, om Silberbauer kunne være interesseret i at tage til Canada for at blive fodboldtræner.

Det kunne han. Han kom til jobsamtale, og pludselig gik det rigtig stærkt. Danskeren fik tilbudt jobbet, skrev under og blev mandag aften præsenteret i Pacific FC.

- Det er rigtig interessant projekt, og jeg kan mærke, at canadierne har ventet på at få deres egen liga. Planen er, at den starter med otte hold til foråret, og så skal den løbende udvides, siger Michael Silberbauer.

25 landskampe nåede Michael Silberbauer og var blandt andet med til EM i 2012. Hans sidste kamp i rødt og hvidt var i efteråret 2012 mod Italien. Foto: Lars Poulsen

Tre canadiske hold deltager allerede i den amerikanske MLS, men den nye canadiske liga er mindst lige så inspireret af de europæiske ligaer som den amerikanske.

Eksempelvis er det ikke ligaen, der ejer spillerne.

Michael Silberbauer nye klub håber på 4000-5000 tilskuere til hjemmekampene i første sæson, men første udfordring bliver ikke at samle tilskuere.

Det bliver at finde de spillere, som head coach Silberbauer efter nytår skal gøre klar til den store fodboldpremiere i Canada.

